Пенсионер погиб в жестком ДТП с фурой под Новосибирском

К сожалению, удар оказался смертельным для пенсионера, который скончался на месте аварии. Водитель «ГАЗели» получил травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, которые занимаются выяснением обстоятельств трагедии. В этот же день сотрудники ГАИ выезжали на место другой аварии — 19-летний водитель на иномарке въехал в толпу болельщиков, возвращавшихся после матча КХЛ.