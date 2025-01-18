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Posted 18 января, 04:23

Published 18 января, 04:23

Modified 18 января, 04:25

Updated 18 января, 04:25

Последствия ДТП

Пенсионер погиб в жестком ДТП с фурой под Новосибирском

18 января 2025, 04:23
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области. Последствия ДТП

В Новосибирской области в жестком ДТП с фурой погиб пенсионер

17 января 2025 года в Северном районе Новосибирской области произошла смертельная авария, унесшая жизнь 75-летнего мужчины, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Трагическое ДТП случилось вечером 17 января. В нем один человек потерял жизнь. Около 16:50 на трассе под Новосибирском столкнулись два автомобиля — легковой «Опель» и грузовик «ГАЗель».

Предварительно сообщается о том, что 75-летний мужчина, управлявший «Опелем», ехал по дороге, когда его машина оказалась врезавшейся в фургон. Грузовик, которым управлял мужчина в возрасте 33 лет, ехал по прилегающей дороге, и не следовал правилам ПДД — не предоставил преимущества другому участнико автодвижения.

Место трагедии
Место трагедии. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

К сожалению, удар оказался смертельным для пенсионера, который скончался на месте аварии. Водитель «ГАЗели» получил травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, которые занимаются выяснением обстоятельств трагедии. В этот же день сотрудники ГАИ выезжали на место другой аварии — 19-летний водитель на иномарке въехал в толпу болельщиков, возвращавшихся после матча КХЛ.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Авария#Водитель#Трасса#Пенсионер#Госавтоинспекция
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