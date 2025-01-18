Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Эти кадровые назначения являются важной частью процесса обновления судебных кадров в регионе. Все назначенные судьи и руководители судов займут свои должности на срок шесть лет, как предусмотрено президентским указом. Данные изменения способствуют дальнейшему укреплению судебной системы Новосибирской области, обеспечивая её стабильную работу и развитие, а также совершенствование качества правосудия.