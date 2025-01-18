Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Posted 18 января, 03:42
Published 18 января, 03:42
Modified 18 января, 03:44
Updated 18 января, 03:44
Александр Красько назначен председателем Кассационного военного суда, его назначение предполагает исполнение обязанностей в течение следующих шести лет. До этого Красько занимал пост главы Западно-Сибирского окружного военного суда.
Новым заместителем председателя Железнодорожного районного суда Новосибирска стала Мария Полуэктова. Эта позиция оставалась вакантной с января 2024 года после назначения Татьяны Пащенко судьей Новосибирского областного суда. Согласно указу президента, судьей Арбитражного суда Новосибирской области теперь стал Александр Адаменко, ранее трудившийся в должности судьи Заельцовского районного суда. В новой роли Адаменко продолжит свою карьеру в другом судебном органе.
Кроме того, среди новых назначений — Инна Садыкова, которая приступила к обязанностям судьи в Железнодорожном районном суде Новосибирска, Антон Блинкевич, ставший судьей Коченевского районного суда, Мария Барбалюк, назначенная судьей Новосибирского районного суда, и Надежда Михеева, которая будет работать судьей Центрального районного суда Новосибирска.
Эти кадровые назначения являются важной частью процесса обновления судебных кадров в регионе. Все назначенные судьи и руководители судов займут свои должности на срок шесть лет, как предусмотрено президентским указом. Данные изменения способствуют дальнейшему укреплению судебной системы Новосибирской области, обеспечивая её стабильную работу и развитие, а также совершенствование качества правосудия.