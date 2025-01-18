Прогнозы экспертов: искусственный интеллект и ChatGPT могут угрожать экологии планеты

Posted 18 января, 12:37
Published 18 января, 12:37
Modified 18 января, 12:40
Updated 18 января, 12:40
Эксперты рассказали MIT News о некоторых проблемах внедрения новых инновационных и мощных моделей ИИ.
В первую очередь, колоссальная вычислительная мощность искусственного интеллекта требует большого количества ресурсов. С появлением новых моделей, таких например как GPT-4, значительно возросло потребление электроэнергии, что неизбежно приведет к увеличению нагрузки на электросети и росту количества выбросов углекислого газа в атмосферу. По экспертным оценкам, один запрос к ChatGPT потребляет в пять раз больше электроэнергии, чем один запрос в интернет-браузере.
Однако помимо электроэнергии, центры обработки данных нуждаются в большом количестве воды для охлаждения оборудования. По расчетам, на каждый киловатт-час потребляемой энергии требуется около двух литров воды. Это создает дополнительную нагрузку на водные системы и неизбежно влияет на местные экосистемы.
С увеличением производительности ИИ также возрос спрос на компьютерное оборудование и рост производства и транспортировки комплектующих, что также влияет на экологию Земли.
Эксперты подчеркивают необходимость комплексной и адекватной оценки последствий развития генеративного ИИ. Важно найти баланс между технологическим прогрессом и сохранением окружающей среды.
Ранее новосибирцам рассказали, как навыки работы с ИИ влияют на готовность работодателей платить больше.