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Posted 18 января, 12:37

Published 18 января, 12:37

Modified 18 января, 12:40

Updated 18 января, 12:40

Что не так с ИИ

Прогнозы экспертов: искусственный интеллект и ChatGPT могут угрожать экологии планеты

18 января 2025, 12:37
Фото: Изображение Midjourney. Что не так с ИИ

Новосибирцам рассказали, чем может быть опасен искусственный интеллект

Развитие генеративного ИИ вызывает все больше опасений среди экспертов. Последние исследования коснулись темы влияния новых технологий на окружающую среду.

Эксперты рассказали MIT News о некоторых проблемах внедрения новых инновационных и мощных моделей ИИ.

В первую очередь, колоссальная вычислительная мощность искусственного интеллекта требует большого количества ресурсов. С появлением новых моделей, таких например как GPT-4, значительно возросло потребление электроэнергии, что неизбежно приведет к увеличению нагрузки на электросети и росту количества выбросов углекислого газа в атмосферу. По экспертным оценкам, один запрос к ChatGPT потребляет в пять раз больше электроэнергии, чем один запрос в интернет-браузере.

Однако помимо электроэнергии, центры обработки данных нуждаются в большом количестве воды для охлаждения оборудования. По расчетам, на каждый киловатт-час потребляемой энергии требуется около двух литров воды. Это создает дополнительную нагрузку на водные системы и неизбежно влияет на местные экосистемы.

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С увеличением производительности ИИ также возрос спрос на компьютерное оборудование и рост производства и транспортировки комплектующих, что также влияет на экологию Земли.

Эксперты подчеркивают необходимость комплексной и адекватной оценки последствий развития генеративного ИИ. Важно найти баланс между технологическим прогрессом и сохранением окружающей среды.

Ранее новосибирцам рассказали, как навыки работы с ИИ влияют на готовность работодателей платить больше.

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