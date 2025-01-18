Прогнозы экспертов: искусственный интеллект и ChatGPT могут угрожать экологии планеты

В первую очередь, колоссальная вычислительная мощность искусственного интеллекта требует большого количества ресурсов. С появлением новых моделей, таких например как GPT-4, значительно возросло потребление электроэнергии, что неизбежно приведет к увеличению нагрузки на электросети и росту количества выбросов углекислого газа в атмосферу. По экспертным оценкам, один запрос к ChatGPT потребляет в пять раз больше электроэнергии, чем один запрос в интернет-браузере.