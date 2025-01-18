Сибирячка передала «привет» в космос — как у нее это получилось

Posted 18 января, 05:34
Published 18 января, 05:34
Modified 18 января, 05:36
Updated 18 января, 05:36
Проект, который увековечивает Землю на Луне, представляет собой капсулу с уникальными данными о нашей планете и человечестве. Внутри — генетические материалы, семена растений, а также послания будущим цивилизациям. Евгения Бабурина рассказала, что в этот сборник включены 500 видов ДНК, оцифрованный геном человека и даже частицы святой воды. К тому же, в капсуле содержатся материалы с более чем 200 коренных народов, знания человечества из Википедии и записи 25 тысяч людей, включающие молитвы и пожелания, сообщают Вести.Новосибирск.
Но самым удивительным стало то, что работы художницы из Новосибирской области, в том числе её анимация, также оказались частью космического проекта. Евгения представила уникальную художественную анимацию, в которой изображена девушка, отпускающая голубя мира в небо. Это произведение символизирует стремление к миру и гармонии, что, по мнению художницы, идеально вписывается в концепцию памятника Земле.
Кроме того, Евгения рассказала, что её анимация сопровождена песней, в которой люди со всего мира произносят слово «Привет» на разных языках. Она сама записала свою часть на русском языке. Эти элементы искусства были выбраны организаторами памятника, которые заметили её работы на международных выставках и фестивалях.
Анимация, ранее ставшая победителем фестиваля искусств в Москве, также была представлена на выставках в США, в Лос-Анджелесе и Майами. Модуль с капсулой, который несёт в себе такие бесценные культурные и научные объекты, должен приземлиться на Луну 28 февраля 2025 года. Этот памятник будет оставаться нетронутым на поверхности Луны навечно, ожидая того момента, когда его, возможно, откроет разумная цивилизация, способная понять послания Земли.