Сибирячка передала «привет» в космос — как у нее это получилось

Проект, который увековечивает Землю на Луне, представляет собой капсулу с уникальными данными о нашей планете и человечестве. Внутри — генетические материалы, семена растений, а также послания будущим цивилизациям. Евгения Бабурина рассказала, что в этот сборник включены 500 видов ДНК, оцифрованный геном человека и даже частицы святой воды. К тому же, в капсуле содержатся материалы с более чем 200 коренных народов, знания человечества из Википедии и записи 25 тысяч людей, включающие молитвы и пожелания, сообщают Вести.Новосибирск.