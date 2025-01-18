Сибирячка умерла от «паленки» в Новый год

Девушка сообщила, что её мама часто пила в последние месяцы, но не говорила о своих проблемах. После трагедии девушка подала жалобу на продавцов некачественного алкоголя, утверждая, что их вина в происшествии очевидна. Она призывает наказать торговцев «палёной» водкой, чтобы предотвратить новые трагедии.