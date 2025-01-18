Сибирячка умерла от «паленки» в Новый год

Posted 18 января, 06:59
Published 18 января, 06:59
Modified 18 января, 07:01
Updated 18 января, 07:01
Инцидент произошел в начале января, и причиной смерти стало обострение цирроза печени после употребления «палёной» водки. Как рассказала дочь погибшей, женщина приобрела пятилитровую бутылку водки с рук за тысячу рублей. Она выпила алкоголь в новогоднюю ночь с сожителем, после чего почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Мужчина испугался и сбежал, а девушка вызвала скорую помощь.
Врачи диагностировали отравление алкоголем и обострение цирроза печени, однако мать отказалась от госпитализации и продолжила лечение дома. На следующий день ее состояние ухудшилось, и 17 января женщина скончалась, сообщает КП-Новосибирск.
Девушка сообщила, что её мама часто пила в последние месяцы, но не говорила о своих проблемах. После трагедии девушка подала жалобу на продавцов некачественного алкоголя, утверждая, что их вина в происшествии очевидна. Она призывает наказать торговцев «палёной» водкой, чтобы предотвратить новые трагедии.