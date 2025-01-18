«Сибиряк» проиграл штрафной матч без зрителей после расистского скандала

Posted 18 января, 15:50
Published 18 января, 15:50
Modified 18 января, 15:52
Updated 18 января, 15:52
18 декабря «Сибиряк» сыграл в чемпионате России по мини-футболу с нижегородским «Торпедо». Матч прошел без зрителей — это было одним из наказаний РФС за скандал с темнокожим игроком команды противника в прошлом матче.
«Сибиряк» предложил фанатам поддержать команду виртуально. Болельщики прислали свои фото, которые разместили во время мачта на трибуне. Однако поддержка преданных фанатов не помогла — новосибирцы програли гостям со счетом 2:6.
Таким образом, «Сибиряк» закрыл турнирную таблицу Суперлиги, имея всего 10 очков после 31 матча.