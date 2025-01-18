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Posted 18 января, 15:50

Published 18 января, 15:50

Modified 18 января, 15:52

Updated 18 января, 15:52

«Болельщики» на трибунах

«Сибиряк» проиграл штрафной матч без зрителей после расистского скандала

18 января 2025, 15:50
Фото: Фото: ПМФК «Сибиряк». «Болельщики» на трибунах
Новосибирский футбольный клуб проиграл нижегородскому «Торпедо» в условиях санкций, наложенных РФС за громкий скандал с бразильским игроком «Норильского никеля».

18 декабря «Сибиряк» сыграл в чемпионате России по мини-футболу с нижегородским «Торпедо». Матч прошел без зрителей — это было одним из наказаний РФС за скандал с темнокожим игроком команды противника в прошлом матче.

«Сибиряк» предложил фанатам поддержать команду виртуально. Болельщики прислали свои фото, которые разместили во время мачта на трибуне. Однако поддержка преданных фанатов не помогла — новосибирцы програли гостям со счетом 2:6.

Таким образом, «Сибиряк» закрыл турнирную таблицу Суперлиги, имея всего 10 очков после 31 матча.

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