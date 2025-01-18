Смертельное ДТП произошло в Черепановском районе Новосибирской области

Posted 18 января, 10:46
Published 18 января, 10:46
Modified 18 января, 11:08
Updated 18 января, 11:08
Сегодня в дневное время на территории Черепановского района 30-летний водитель Мазды выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым МАН.
Водитель и 29-летняя пассажирка Мазды погибли в результате столкновения.
Сотрудники ГАИ ликвидировали образовавшийся затор. На месте ДТП оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия. Инцидент прокомментировал начальник Госавтоинспекции Черепановского района Александр Лямкин.
Сегодня в Новосибирске в ДТП пострадала маленькая девочка. Накануне водитель иномарки въехал в толпу людей.