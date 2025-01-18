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Posted 18 января, 10:46

Published 18 января, 10:46

Modified 18 января, 11:08

Updated 18 января, 11:08

ДТП

Смертельное ДТП произошло в Черепановском районе Новосибирской области

18 января 2025, 10:46
Фото: 1MI. ДТП
В ДТП погибли водитель и пассажир. В региональной Госавтоинспекции прокомментировали подробности дорожно-транспортного инцидента.

Сегодня в дневное время на территории Черепановского района 30-летний водитель Мазды выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым МАН.

Водитель и 29-летняя пассажирка Мазды погибли в результате столкновения.

Сотрудники ГАИ ликвидировали образовавшийся затор. На месте ДТП оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия. Инцидент прокомментировал начальник Госавтоинспекции Черепановского района Александр Лямкин.

Сегодня в Новосибирске в ДТП пострадала маленькая девочка. Накануне водитель иномарки въехал в толпу людей.

Видео: 1MI. Источник видео: пресс-служба ГАИ
Пьяный водитель автобуса работал на маршруте в Новосибирской области
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