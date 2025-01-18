Смертельное ДТП в Новосибирской области: что известно о пострадавших

В столкновении погибла женщина, управлявшая «Хондой». Пассажиры, находившиеся в салоне, 49-летний мужчина и двое детей в возрасте 8 и 14 лет, получили серьезные травмы. На кадрах с места происшествия можно увидеть практически смятую легковушку.