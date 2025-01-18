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Posted 18 января, 15:13

Published 18 января, 15:13

Modified 18 января, 15:15

Updated 18 января, 15:15

Фото с места ДТП

Смертельное ДТП в Новосибирской области: что известно о пострадавших

18 января 2025, 15:13
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирской области. Фото с места ДТП
Сегодня в вечернее время в Болотнинском районе Новосибирской области легковая машина столкнулась с грузовиком. Подробности ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

ДТП произошло на трассе Р-255. «Хонда Фрид» двигалась в направлении Новосибирска и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.

В столкновении погибла женщина, управлявшая «Хондой». Пассажиры, находившиеся в салоне, 49-летний мужчина и двое детей в возрасте 8 и 14 лет, получили серьезные травмы. На кадрах с места происшествия можно увидеть практически смятую легковушку.

Сотрудники ГАИ устанавливают подробности происшествия.

Смертельное ДТП произошло сегодня в Черепановском районе. Ранее в ДТП пострадал малолетний ребенок.

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