Смертельное ДТП в Новосибирской области: что известно о пострадавших

Posted 18 января, 15:13
Published 18 января, 15:13
Modified 18 января, 15:15
Updated 18 января, 15:15
ДТП произошло на трассе Р-255. «Хонда Фрид» двигалась в направлении Новосибирска и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.
В столкновении погибла женщина, управлявшая «Хондой». Пассажиры, находившиеся в салоне, 49-летний мужчина и двое детей в возрасте 8 и 14 лет, получили серьезные травмы. На кадрах с места происшествия можно увидеть практически смятую легковушку.
Сотрудники ГАИ устанавливают подробности происшествия.
Смертельное ДТП произошло сегодня в Черепановском районе. Ранее в ДТП пострадал малолетний ребенок.