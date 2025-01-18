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Posted 18 января, 09:43

Published 18 января, 09:43

Modified 18 января, 10:00

Updated 18 января, 10:00

Заседание пройдет в январе

«СпецтТрансСтрой» подал иск к мэрии Новосибирска — что произошло

18 января 2025, 09:43
Фото: Изображение Midjourney. Заседание пройдет в январе
Департамент транспорта посчитал необоснованным иск подрядчика на сумму свыше 60 млн рублей.

«СпецТрансСтрой» подал иск к региональным властям из-за неоплаченных работ по возведению водоотвода у новой ледовой арены. Компания также намерена взыскать штраф. Первое судебное заседание пройдет 23 января 2025 года.

В Департаменте транспорта и благоустройства предъявленные исковые требования назвали необоснованными. Об этом сообщает «НГС» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ранее стало известно, что построят на месте взрыва на Линейной, 39.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Строительство#Россия#Мэрия
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