«СпецтТрансСтрой» подал иск к мэрии Новосибирска — что произошло

Posted 18 января, 09:43
Published 18 января, 09:43
Modified 18 января, 10:00
Updated 18 января, 10:00
«СпецТрансСтрой» подал иск к региональным властям из-за неоплаченных работ по возведению водоотвода у новой ледовой арены. Компания также намерена взыскать штраф. Первое судебное заседание пройдет 23 января 2025 года.
В Департаменте транспорта и благоустройства предъявленные исковые требования назвали необоснованными. Об этом сообщает «НГС» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Ранее стало известно, что построят на месте взрыва на Линейной, 39.