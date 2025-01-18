Топ-5 самых популярных направлений для отдыха — куда летали сибиряки в 2024 году

Ведущим направлением стал Таиланд, который продолжает привлекать любителей ярких приключений и пляжного отдыха. Места, как Пхукет и Паттайя, давно завоевали популярность, а в прошлом году Таиланд составил треть от всех заявок по туристическим направлениям. Путешествие туда не из дешевых: средний чек составил 233 306 рублей.