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Posted 18 января, 05:53

Published 18 января, 05:53

Modified 18 января, 05:55

Updated 18 января, 05:55

Мраморное озеро в Новосибирской области

Топ-5 самых популярных направлений для отдыха — куда летали сибиряки в 2024 году

18 января 2025, 05:53
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Мраморное озеро в Новосибирской области

Стало известно, в каких странах новосибирцы отдыхают чаще всего

Новосибирцам рассказали, какие направления в России и за рубежом стали наиболее популярными для отдыха в 2024 году.

В 2024 год новосибирцы активно путешествовали, несмотря на экономические и другие сложности. Жители города выбирали как традиционные, так и новые направления для отдыха. Согласно данным сервиса по поиску туров «Турвизор», новосибирцы предпочитают сочетать экзотические пляжи с культурными открытиями.

Топ-5 самых популярных стран среди новосибирцев в 2024 году:

Таиланд

Ведущим направлением стал Таиланд, который продолжает привлекать любителей ярких приключений и пляжного отдыха. Места, как Пхукет и Паттайя, давно завоевали популярность, а в прошлом году Таиланд составил треть от всех заявок по туристическим направлениям. Путешествие туда не из дешевых: средний чек составил 233 306 рублей.

Море в Таиланде
Море в Таиланде. Фото: 1MI

Турция

Турция занимает второе место среди новосибирцев, продолжая оставаться не только доступным, но и привлекательным направлением. Комфортные курорты, развитая инфраструктура и доступность туров делают эту страну любимой у большинства россиян, в том числе и у жителей Новосибирска. Средняя стоимость тура в Турцию в 2024 году составила 206 525 рублей.

Мечеть в Турции
Мечеть в Турции. Фото: 1MI

Россия

Не менее популярными для отдыха стали и отечественные курорты. Россия занимает почетное третье место в рейтинге. Внутренний туризм оказался актуален, с большим интересом к Кавказу, Сочи и Алтаю. Средняя стоимость туров по России в 2024 году составила 82 821 рубль, что на порядок ниже, чем зарубежные направления.

Улица в Сочи
Улица в Сочи. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

ОАЭ

В Объединенные Арабские Эмираты отправляются те, кто ищет не только пляжный отдых, но и возможность познакомиться с современной архитектурой и высокими технологиями. Средний чек на отдых в ОАЭ составил 201 121 рубль, что делает это направление доступным для новосибирцев, готовых потратиться на качественный отдых.

Высотки в Дубае
Высотки в Дубае. Фото: Эмилия Губарева. atas.info

Абхазия

Абхазия завершает пятерку лидеров. Отдых в этой стране привлекает своей близостью, доступностью и природной красотой. Озеро Рица и Черноморское побережье продолжают быть главными туристическими центрами региона. Средний чек на отдых в Абхазии составил 104 536 рублей.

Озеро в Абхазии
Озеро в Абхазии. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Наибольший интерес вызвал Таиланд, который занимает почти 50% среди всех заявок по популярным зарубежным направлениям. В то же время, Россия сохраняет стабильную привлекательность, особенно для тех, кто предпочитает отдых с близким маршрутом и без значительных затрат.

Активный отдых на природе назван самым доступным в России
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Россия#Отдых#Туризм#Турция#Таиланд#ОАЭ#Абхазия
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