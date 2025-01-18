Топ-5 самых популярных направлений для отдыха — куда летали сибиряки в 2024 году

Posted 18 января, 05:53
Published 18 января, 05:53
Modified 18 января, 05:55
Updated 18 января, 05:55
В 2024 год новосибирцы активно путешествовали, несмотря на экономические и другие сложности. Жители города выбирали как традиционные, так и новые направления для отдыха. Согласно данным сервиса по поиску туров «Турвизор», новосибирцы предпочитают сочетать экзотические пляжи с культурными открытиями.
Ведущим направлением стал Таиланд, который продолжает привлекать любителей ярких приключений и пляжного отдыха. Места, как Пхукет и Паттайя, давно завоевали популярность, а в прошлом году Таиланд составил треть от всех заявок по туристическим направлениям. Путешествие туда не из дешевых: средний чек составил 233 306 рублей.
Турция занимает второе место среди новосибирцев, продолжая оставаться не только доступным, но и привлекательным направлением. Комфортные курорты, развитая инфраструктура и доступность туров делают эту страну любимой у большинства россиян, в том числе и у жителей Новосибирска. Средняя стоимость тура в Турцию в 2024 году составила 206 525 рублей.
Не менее популярными для отдыха стали и отечественные курорты. Россия занимает почетное третье место в рейтинге. Внутренний туризм оказался актуален, с большим интересом к Кавказу, Сочи и Алтаю. Средняя стоимость туров по России в 2024 году составила 82 821 рубль, что на порядок ниже, чем зарубежные направления.
В Объединенные Арабские Эмираты отправляются те, кто ищет не только пляжный отдых, но и возможность познакомиться с современной архитектурой и высокими технологиями. Средний чек на отдых в ОАЭ составил 201 121 рубль, что делает это направление доступным для новосибирцев, готовых потратиться на качественный отдых.
Абхазия завершает пятерку лидеров. Отдых в этой стране привлекает своей близостью, доступностью и природной красотой. Озеро Рица и Черноморское побережье продолжают быть главными туристическими центрами региона. Средний чек на отдых в Абхазии составил 104 536 рублей.
Наибольший интерес вызвал Таиланд, который занимает почти 50% среди всех заявок по популярным зарубежным направлениям. В то же время, Россия сохраняет стабильную привлекательность, особенно для тех, кто предпочитает отдых с близким маршрутом и без значительных затрат.