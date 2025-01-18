В Новосибирске на Хилке снова сломали ограничитель для фур

Posted 18 января, 06:52
Published 18 января, 06:52
Modified 18 января, 06:54
Updated 18 января, 06:54
После размещения 3-х ограничительных рамок для большегрузов жители Хилокского жилмассива рассчитывали на спокойствие. Но водители большегрузов нашли обходной путь — они прорвали забор и использовали тропу через кладбище для того, чтобы проникнуть на территорию «дисбата».
Как сообщает одна из местных жительниц, Ирина, ночью водители фур проезжают через кладбище, избегая видеонаблюдения, которое на самом деле не работает. Местные выражают недовольство не только действиями водителей, но и тем, что забор вокруг «дисбата» слишком слаб, а ворота на кладбище всегда открыты. Ранее в мэрии Новосибирска рассказали о том, что планируют выставить охрану на въезде на Клещихинское кладбище.