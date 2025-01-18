В Новосибирске на Хилке снова сломали ограничитель для фур

Как сообщает одна из местных жительниц, Ирина, ночью водители фур проезжают через кладбище, избегая видеонаблюдения, которое на самом деле не работает. Местные выражают недовольство не только действиями водителей, но и тем, что забор вокруг «дисбата» слишком слаб, а ворота на кладбище всегда открыты. Ранее в мэрии Новосибирска рассказали о том, что планируют выставить охрану на въезде на Клещихинское кладбище.