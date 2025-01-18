В Новосибирске в феврале пройдет матч звезд КХЛ

Posted 18 января, 08:42
Published 18 января, 08:42
Modified 18 января, 08:44
Updated 18 января, 08:44
С 1 по 9 февраля 2025 года Новосибирск станет эпицентром хоккейных событий, когда на «Сибирь-Арене» пройдет масштабная Неделя Звезд. Тысячи болельщиков и поклонников спорта со всей страны съедутся в столицу Сибири, чтобы стать частью уникального шоу.
Откроется праздник 1 февраля Кубком Вызова МХЛ, где сразятся самые перспективные молодые игроки. 8 и 9 февраля на арене развернется настоящее хоккейное зрелище: Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ — события, которые привлечет внимание даже тех, кто далеки от хоккея.
Кроме того, болельщиков ждут яркие выступления местных звезд — игроков ХК «Сибирь» и «Сибирских снайперов». Благодаря модернизации, арена сможет принять почти 12 тысяч зрителей. Примерно 80% билетов уже продано, и общая посещаемость этого грандиозного события может достичь 30 тысяч человек.