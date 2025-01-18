В Новосибирске в феврале пройдет матч звезд КХЛ

Кроме того, болельщиков ждут яркие выступления местных звезд — игроков ХК «Сибирь» и «Сибирских снайперов». Благодаря модернизации, арена сможет принять почти 12 тысяч зрителей. Примерно 80% билетов уже продано, и общая посещаемость этого грандиозного события может достичь 30 тысяч человек.