atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января, 08:42

Published 18 января, 08:42

Modified 18 января, 08:44

Updated 18 января, 08:44

Игра в хоккей

В Новосибирске в феврале пройдет матч звезд КХЛ

18 января 2025, 08:42
Фото: 1MI. Игра в хоккей
В феврале любители хоккейного спорта из разных регионов России приедут в Новосибирскую область на матч звезд КХЛ, который будет проходить несколько дней на «Сибирь-Арене».

С 1 по 9 февраля 2025 года Новосибирск станет эпицентром хоккейных событий, когда на «Сибирь-Арене» пройдет масштабная Неделя Звезд. Тысячи болельщиков и поклонников спорта со всей страны съедутся в столицу Сибири, чтобы стать частью уникального шоу.

Откроется праздник 1 февраля Кубком Вызова МХЛ, где сразятся самые перспективные молодые игроки. 8 и 9 февраля на арене развернется настоящее хоккейное зрелище: Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ — события, которые привлечет внимание даже тех, кто далеки от хоккея.

Кроме того, болельщиков ждут яркие выступления местных звезд — игроков ХК «Сибирь» и «Сибирских снайперов». Благодаря модернизации, арена сможет принять почти 12 тысяч зрителей. Примерно 80% билетов уже продано, и общая посещаемость этого грандиозного события может достичь 30 тысяч человек.

ХК «Сибирь» вновь «продула» гостям в матче КХЛ на домашней арене
Узнать подробнее
Читайте также:
ХК «Сибирь» уступил «Нефтехимику» в матче за попадание в плей-оффНовосибирский ХК «Сибирь» обыграл ХК «Барыс» из АстаныВ Новосибирске во время матча игрок ХК «Сибирь» Гордеев получил тяжелую травму
#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Хоккей#Матч#Хк сибирь#Сибирь-Арена
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика