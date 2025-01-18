В Новосибирской области начнут ремонт моста через реку Чека

Posted 18 января, 03:05
Published 18 января, 03:05
Modified 18 января, 03:07
Updated 18 января, 03:07
Эти меры обусловлены необходимостью проведения капитального ремонта на одном из ключевых участков автодороги «8 км а/д Н-1702» — Новоложниково, сообщается в пресс-релизе Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Ремонтные работы на мосту продлятся до 15 сентября 2026 года, что потребует значительных ограничений в движении. В частности, скорость на мосту будет ограничена до 40 км/ч, а проезжая часть будет сузена. Эти изменения введены с целью обеспечения безопасности водителей и сохранения конструктивной надежности объекта, который находится в эксплуатации уже не первый год.