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Posted 18 января, 03:05

Published 18 января, 03:05

Modified 18 января, 03:07

Updated 18 января, 03:07

Работы на мосту

В Новосибирской области начнут ремонт моста через реку Чека

18 января 2025, 03:05
Фото: 1MI. Работы на мосту
С 16 февраля 2025 года в Кыштовском районе Новосибирской области введут временные ограничения на движение транспортных средств по мосту через реку Чека, сообщили в Министертсве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Эти меры обусловлены необходимостью проведения капитального ремонта на одном из ключевых участков автодороги «8 км а/д Н-1702» — Новоложниково, сообщается в пресс-релизе Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Ремонтные работы на мосту продлятся до 15 сентября 2026 года, что потребует значительных ограничений в движении. В частности, скорость на мосту будет ограничена до 40 км/ч, а проезжая часть будет сузена. Эти изменения введены с целью обеспечения безопасности водителей и сохранения конструктивной надежности объекта, который находится в эксплуатации уже не первый год.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Капитальный ремонт#Модернизация#Мост#Инфраструктура#Министерство транспорта#Ограничения движения
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