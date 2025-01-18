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Posted 18 января, 05:00

Published 18 января, 05:00

Modified 18 января, 05:02

Updated 18 января, 05:02

Автомобиль МЧС

В Новосибирской области в 2024 году в МЧС поступили более 5000 обращений

18 января 2025, 05:00
Фото: 1MI. Автомобиль МЧС
За прошлы год в ГУ МЧС России по Новосибирской области приняли более 5000 обращений от граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности было отмечено 5 049 обращений. Основная обеспокоенность сибиряков касалась тем, связанных с пожарной безопасностью и использованием маломерных судов. В частности, более 2 000 обращений были посвящены деятельности Государственной инспекции по маломерным судам, что подчеркивает растущий интерес к безопасности на водоемах.

Кроме того, жители региона активно интересовались состоянием противопожарной безопасности в зданиях, а также вопросами обеспечения проезда спецтехники к многоквартирным домам. Все запросы были рассмотрены в срок, без задержек, что свидетельствует о высоком уровне оперативности сотрудников МЧС. Для удобства горожан ведомство предоставляет возможность подавать обращения в электронном виде через официальный сайт, что ускоряет процесс и делает услуги более доступными для всех желающих.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Пожар#Авария#МЧС#Обращения
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