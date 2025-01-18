В Новосибирской области в 2024 году в МЧС поступили более 5000 обращений

Кроме того, жители региона активно интересовались состоянием противопожарной безопасности в зданиях, а также вопросами обеспечения проезда спецтехники к многоквартирным домам. Все запросы были рассмотрены в срок, без задержек, что свидетельствует о высоком уровне оперативности сотрудников МЧС. Для удобства горожан ведомство предоставляет возможность подавать обращения в электронном виде через официальный сайт, что ускоряет процесс и делает услуги более доступными для всех желающих.