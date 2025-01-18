Жители Вилюйской борются со строительством высокой — они дошли до Генпрокуратуры

Жители заявляют, что мэрия и другие местные власти игнорируют их обращения. Пикеты и митинги, организованные местными жителями, уже несколько раз проводились. Первый митинг состоялся 1 декабря 2024 года, и с тех пор протесты не прекращаются. Местные жители не ограничились лишь обращениями в мэрию. Они дошли до Генеральной прокуратуры, которая поручила региональным властям провести проверку обоснованности строительства. В ответ на эти жалобы и просьбы прокуратура начала расследование, и местные активисты рассчитывают, что их аргументы будут учтены.