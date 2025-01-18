Жители Вилюйской борются со строительством высокой — они дошли до Генпрокуратуры

Posted 18 января, 02:17
Published 18 января, 02:17
Modified 18 января, 02:19
Updated 18 января, 02:19
По словам местных активистов, проблемы с инфраструктурой в районе давно очевидны. В первую очередь жители жалуются на переполненные школы. В районе всего одна школа — №189, расположенная на улице Выборной, 120. В учебном заведении уже давно не хватает мест, и дети вынуждены учиться в три смены. Власти планировали реконструировать школу к 2027 году, но проект получил отрицательное заключение экспертов. Ситуация усугубляется тем, что ближайшая школа №206 расположена в нескольких километрах от Вилюйской, и она также переполнена, сообщает Сибкрай.ru.
Помимо этого, с каждым днем растет проблема парковки. В районе давно не хватает свободных парковочных мест, а в новом жилом комплексе все парковочные места будут платными. Это означает, что жителям соседних домов придется мириться с нехваткой мест для своих автомобилей, что дополнительно ухудшит транспортную ситуацию.
Особенно остро встают вопросы транспортной нагрузки. Каждое утро автодорога по улице Выборной забита автомобилями, а многокилометровые пробки становятся привычным явлением. Строительство новой высотки, по мнению местных жителей, только усугубит ситуацию. На фоне регулярных заторов, самосвалы с материалами для стройки еще больше затрудняют движение.
Кроме проблем с инфраструктурой, жители беспокоятся о безопасности. Строительство «Белкиного дома» ведется в непосредственной близости от жилых домов, в том числе частных. На днях, в результате обрушения стены котлована, часть территории соседнего участка с забором ушла в котлован. Это происшествие стало для жителей района настоящим апогеем их опасений. Они заявляют, что строительство ведется с нарушениями, и эти нарушения могут привести к еще более серьезным последствиям.
Жители заявляют, что мэрия и другие местные власти игнорируют их обращения. Пикеты и митинги, организованные местными жителями, уже несколько раз проводились. Первый митинг состоялся 1 декабря 2024 года, и с тех пор протесты не прекращаются. Местные жители не ограничились лишь обращениями в мэрию. Они дошли до Генеральной прокуратуры, которая поручила региональным властям провести проверку обоснованности строительства. В ответ на эти жалобы и просьбы прокуратура начала расследование, и местные активисты рассчитывают, что их аргументы будут учтены.