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Posted 19 января, 03:28

Published 19 января, 03:28

Modified 19 января, 03:30

Updated 19 января, 03:30

Свежие огурцы в декабре подорожали наиболее стремительно

Что подорожало больше всего: Новосибирскстат опубликовал данные об инфляции

19 января 2025, 03:28
Фото: 1MI. Свежие огурцы в декабре подорожали наиболее стремительно
Лидерами по росту цен стали овощи и фрукты, следует из материалов статистического ведомства.

Согласно данным Новосибирскстата, в декабре 2024 года продуктовая инфляция в регионе составила 2,3%. Лидером подорожания стали свежие огурцы — в последний месяц года их стоимость взлетела на 61,8% по сравнению с ценами в ноябре. . Виноград стал дороже на 23,1%, капуста — на 18,1%, помидоры — на 16,6%. На этом фоне незначительно подешевели апельсины, вермишель и колбасы.

В декабре 2024 года по сравнению с ноябрем 2024 года индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 101,5%, в том числе на продовольственные товары — 102,3%, непродовольственные товары — 100,9%, услуги — 101%.
В декабре 2024 года по сравнению с ноябрем 2024 года индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 101,5%, в том числе на продовольственные товары — 102,3%, непродовольственные товары — 100,9%, услуги — 101%.. Фото: 54.rosstat.gov.ru

Список наиболее подорожавших непродовольственных товаров возглавили бытовые плиты для приготовления еды и моющие средства. В категории «услуги» сильнее всего подорожал проезд в купе скорого поезда дальнего следования, на второй позиции — стоимость проезда в маршрутных такси, следом идут тарифы на проезд в других видах городского общественного транспорта.

В декабре традиционно поднимают стоимость поездки для пассажиров муниципальных транспортных маршрутов, следом увеличивают расценки и владельцы коммерческого транспорта. При этом качество работы перевозчиков остается на прежнем уровне, который постоянно критикуют горожане.

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