Что подорожало больше всего: Новосибирскстат опубликовал данные об инфляции

Согласно данным Новосибирскстата, в декабре 2024 года продуктовая инфляция в регионе составила 2,3%. Лидером подорожания стали свежие огурцы — в последний месяц года их стоимость взлетела на 61,8% по сравнению с ценами в ноябре. . Виноград стал дороже на 23,1%, капуста — на 18,1%, помидоры — на 16,6%. На этом фоне незначительно подешевели апельсины, вермишель и колбасы.