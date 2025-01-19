Что подорожало больше всего: Новосибирскстат опубликовал данные об инфляции

Posted 19 января, 03:28
Published 19 января, 03:28
Modified 19 января, 03:30
Updated 19 января, 03:30
Согласно данным Новосибирскстата, в декабре 2024 года продуктовая инфляция в регионе составила 2,3%. Лидером подорожания стали свежие огурцы — в последний месяц года их стоимость взлетела на 61,8% по сравнению с ценами в ноябре. . Виноград стал дороже на 23,1%, капуста — на 18,1%, помидоры — на 16,6%. На этом фоне незначительно подешевели апельсины, вермишель и колбасы.
Список наиболее подорожавших непродовольственных товаров возглавили бытовые плиты для приготовления еды и моющие средства. В категории «услуги» сильнее всего подорожал проезд в купе скорого поезда дальнего следования, на второй позиции — стоимость проезда в маршрутных такси, следом идут тарифы на проезд в других видах городского общественного транспорта.
В декабре традиционно поднимают стоимость поездки для пассажиров муниципальных транспортных маршрутов, следом увеличивают расценки и владельцы коммерческого транспорта. При этом качество работы перевозчиков остается на прежнем уровне, который постоянно критикуют горожане.