Экс-мэр Новосибирска встретился с послом Белоруссии

Стоит отметить рост связей между Новосибирском и Белоруссией. Так, на сегодняшний день в Новосибирске уже действует несколько международных предприятий, а также планируется создание белорусского машиностроительного центра. Также республика может открыть свою научную станцию «БелСи» в рамках проекта СКИФ в Новосибирске.