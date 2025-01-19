Экс-мэр Новосибирска встретился с послом Белоруссии

Posted 19 января, 11:47
Published 19 января, 11:47
Modified 19 января, 12:06
Updated 19 января, 12:06
В своем телеграмм-канале экс-мэр подчеркнул значимость экономических и научных связей Новосибирска и Минска. Локоть заметил, что белорусские ярмарки, проводимые с одобрения главы республики, пользуются популярностью среди сибиряков.
На память Локоть подарил послу необычный сувенир — макет Бугринского моста.
Ранее в СМИ сообщалось, что Анатолий Локоть может занять должность помощника премьер-министра Мишустина по отношениям России и Белоруссии.
Стоит отметить рост связей между Новосибирском и Белоруссией. Так, на сегодняшний день в Новосибирске уже действует несколько международных предприятий, а также планируется создание белорусского машиностроительного центра. Также республика может открыть свою научную станцию «БелСи» в рамках проекта СКИФ в Новосибирске.