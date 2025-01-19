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Posted 19 января, 11:47

Published 19 января, 11:47

Modified 19 января, 12:06

Updated 19 января, 12:06

Встреча посла у лидера КПРФ

Экс-мэр Новосибирска встретился с послом Белоруссии

19 января 2025, 11:47
Фото: Фото: официальный телеграмм-канал Анатолия Локоть. Встреча посла у лидера КПРФ
18 января Анатолий Локоть принял участие в встрече с представителем Республики Беларусь Александром Рогожником. Отмечается, что сотрудничество столицы Сибири с Минском становится более тесным.

В своем телеграмм-канале экс-мэр подчеркнул значимость экономических и научных связей Новосибирска и Минска. Локоть заметил, что белорусские ярмарки, проводимые с одобрения главы республики, пользуются популярностью среди сибиряков.

На память Локоть подарил послу необычный сувенир — макет Бугринского моста.

Ранее в СМИ сообщалось, что Анатолий Локоть может занять должность помощника премьер-министра Мишустина по отношениям России и Белоруссии.

Стоит отметить рост связей между Новосибирском и Белоруссией. Так, на сегодняшний день в Новосибирске уже действует несколько международных предприятий, а также планируется создание белорусского машиностроительного центра. Также республика может открыть свою научную станцию «БелСи» в рамках проекта СКИФ в Новосибирске.

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#София Самарина#Политика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#СКИФ#Региональная политика#Международное сотрудничество
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