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Posted 19 января, 02:44

Published 19 января, 02:44

Modified 19 января, 03:02

Updated 19 января, 03:02

Первые купели заработали еще в полночь

Крещенские купания начались в Новосибирске: в купели окунулись тысячи людей

19 января 2025, 02:44
Фото: atas.info. Первые купели заработали еще в полночь
Купания проходят без происшествий, сообщают спасатели.

Начиная с полуночи 19 января в Новосибирске и области проходят традиционные крещенские купания. Первыми были открыты купели в поселке Ложок Искитимского района, на пляже «Бумеранг» в Советском районе и в микрорайоне Затон на берегу реки Обь.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, по данным на 6 утра участие в обряде приняли более 6 тысяч человек.

Видео: t.me/spasatelimass. Пока происшествий на купелях не зафиксировано

По прогнозам спасателей, в течение дня в регионе в прорубь окунутся около 25 тысяч человек, это больше, чем в прошлом году. Медики напоминают — купание в ледяной воде для многих может быть опасно. Кому противопоказаны крещенские купания — читайте в нашем специальном материале.

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