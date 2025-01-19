Крещенские купания начались в Новосибирске: в купели окунулись тысячи людей

По прогнозам спасателей, в течение дня в регионе в прорубь окунутся около 25 тысяч человек, это больше, чем в прошлом году. Медики напоминают — купание в ледяной воде для многих может быть опасно. Кому противопоказаны крещенские купания — читайте в нашем специальном материале.