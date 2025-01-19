Крещенские купания начались в Новосибирске: в купели окунулись тысячи людей

Posted 19 января, 02:44
Published 19 января, 02:44
Modified 19 января, 03:02
Updated 19 января, 03:02
Начиная с полуночи 19 января в Новосибирске и области проходят традиционные крещенские купания. Первыми были открыты купели в поселке Ложок Искитимского района, на пляже «Бумеранг» в Советском районе и в микрорайоне Затон на берегу реки Обь.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, по данным на 6 утра участие в обряде приняли более 6 тысяч человек.
По прогнозам спасателей, в течение дня в регионе в прорубь окунутся около 25 тысяч человек, это больше, чем в прошлом году. Медики напоминают — купание в ледяной воде для многих может быть опасно. Кому противопоказаны крещенские купания — читайте в нашем специальном материале.