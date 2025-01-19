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Posted 19 января, 13:05

Published 19 января, 13:05

Modified 19 января, 13:07

Updated 19 января, 13:07

Телезрителей предупредили о плановом отключении

Мастшабные сбои: что происходит с телевиденьем в Новосибирске

19 января 2025, 13:05
Фото: 1MI. Телезрителей предупредили о плановом отключении

Новосибирцев предупредили о возможных сбоях в работе телевиденья

Жители Новосибирской области могут столкнулся с неполадками в работе телевиденья с 20 по 26 января. Об этом предупреждает Сибирский центр РТРС.

На станциях запланированы работы, которые потребуют временного отключения передающего оборудования. В связи с этим два мультиплекса временно отключат. В них входят каналы, пользующиеся популярностью у новосибирцев, такие как Первый, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз ТВ».

РТРС ведет осуществляет трансляцию общероссийских теле- и радиоканалов во всех субъектах. В его состав входят 78 филиалов: республиканских, краевых и областных радиотелепередающих центров (РТПЦ).

Ранее стала известна причина недавнего глобального сбоя интернета.

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