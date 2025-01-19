Мастшабные сбои: что происходит с телевиденьем в Новосибирске

На станциях запланированы работы, которые потребуют временного отключения передающего оборудования. В связи с этим два мультиплекса временно отключат. В них входят каналы, пользующиеся популярностью у новосибирцев, такие как Первый, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз ТВ».