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Posted 19 января, 08:24

Published 19 января, 08:24

Modified 19 января, 08:26

Updated 19 января, 08:26

Ошибка в документе

Новосибирец отсудил полмиллиона за несостоявшийся отпуск

19 января 2025, 08:24
Фото: 1MI. Ошибка в документе
Турист из Новосибирска не смог вылететь из-за ошибки в загранпаспорте. В судебном порядке ему удалось получить компенсацию пропущенного отпуска.

В аэропорту сибиряка не пустили на Пхукет из-за ошибки в машиночитаемом коде загранпаспорта. Он обратился в МВД за новым документом. Получив его, мужчина отправился в долгожданный тур, но по возвращению решил вернуть свои деньги за первый отмененный тур.

Суд встал на сторону мужчины. Как сообщает пресс-служба Центрального райсуда, госведомство обязали не только вернуть пострадавшему стоимость тура, но и выплатить компенсацию морального вреда.

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