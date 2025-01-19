Новосибирец отсудил полмиллиона за несостоявшийся отпуск

Posted 19 января, 08:24
Published 19 января, 08:24
Modified 19 января, 08:26
Updated 19 января, 08:26
В аэропорту сибиряка не пустили на Пхукет из-за ошибки в машиночитаемом коде загранпаспорта. Он обратился в МВД за новым документом. Получив его, мужчина отправился в долгожданный тур, но по возвращению решил вернуть свои деньги за первый отмененный тур.
Суд встал на сторону мужчины. Как сообщает пресс-служба Центрального райсуда, госведомство обязали не только вернуть пострадавшему стоимость тура, но и выплатить компенсацию морального вреда.
Ранее самолет не смог долететь до Новосибирска.