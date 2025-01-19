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Posted 19 января, 09:20

Published 19 января, 09:20

Modified 19 января, 09:22

Updated 19 января, 09:22

Программа устанавливает вирус на устройство

Новосибирцев предупредили о новой мошеннической схеме с использованием мессенджеров

19 января 2025, 09:20
Фото: Изображение Midjourney. Программа устанавливает вирус на устройство
Новосибирский депутат Антон Тыртышный в своих соцсетях рассказал о том, как столкнулся с мошенниками в Telegram и призвал сибиряков быть бдительными.

Тыртышный рассказал, что получил ссылку на установку премиум-версии Telegram. Однако на самом деле ссылка ведет пользователя на вредоносный сайт, распространяющий вирус FireScam. Данный сайт имитирует российскую площадку установки приложений RuStore.

Чтобы обеспечить свою безопасность, пользователей мессенджера призвали не переходить по неизвестным ссылкам, а также устанавливать приложения на устройство используя исключительно надежные источники.

Ранее новосибирцев предупредили о том, как мошенники пытаются получить доступ к Госуслугам через образовательную платформу Сферум.

Как выглядит заманчивое предложение мошенников
Как выглядит заманчивое предложение мошенников. Фото: Телеграмм-канал Антона Тыртышного
Новосибирцы становятся жертвами лже-сотрудников СО РАН
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