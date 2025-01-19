Новосибирцев предупредили о новой мошеннической схеме с использованием мессенджеров

Posted 19 января, 09:20
Published 19 января, 09:20
Modified 19 января, 09:22
Updated 19 января, 09:22
Тыртышный рассказал, что получил ссылку на установку премиум-версии Telegram. Однако на самом деле ссылка ведет пользователя на вредоносный сайт, распространяющий вирус FireScam. Данный сайт имитирует российскую площадку установки приложений RuStore.
Чтобы обеспечить свою безопасность, пользователей мессенджера призвали не переходить по неизвестным ссылкам, а также устанавливать приложения на устройство используя исключительно надежные источники.
Ранее новосибирцев предупредили о том, как мошенники пытаются получить доступ к Госуслугам через образовательную платформу Сферум.