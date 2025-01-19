Новосибирцы теряют деньги, пытаясь купить авиабилеты

Так, один из пользователей рассказал, как потерял почти 30 тысяч, пытаясь купить билет в Пермь. Во время бронирования на сайте появилось уведомление, что цена увеличилась, но мужчина продолжил оформление заказа. После подтверждения с карты списалось 29 тысяч 458 рублей. После этого с карты попытались списать еще 31 тысячу, но на карте уже не было средств.