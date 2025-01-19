Новосибирцы теряют деньги, пытаясь купить авиабилеты

Posted 19 января, 12:08
Published 19 января, 12:08
Modified 19 января, 12:35
Updated 19 января, 12:35
Новосибирцы пожаловались на проблему, которая возникла при бронировании билетов на масштабной распродаже S7: у пользователей списывают деньги, однако приобретенный билет не отображается.
Так, один из пользователей рассказал, как потерял почти 30 тысяч, пытаясь купить билет в Пермь. Во время бронирования на сайте появилось уведомление, что цена увеличилась, но мужчина продолжил оформление заказа. После подтверждения с карты списалось 29 тысяч 458 рублей. После этого с карты попытались списать еще 31 тысячу, но на карте уже не было средств.
В службе поддержки мужчине сообщили, что деньги не пришли, так как операция была отменена. В банке его снова направили к продавцу.
В итоге сибиряк вновь обратился к авиакомпании. Всю сумму удалось вернуть.
Недавно авиакомпании пришлось выплатить штраф за скандал с нарушением прав пассажиров.