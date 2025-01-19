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Posted 19 января, 12:08

Published 19 января, 12:08

Modified 19 января, 12:35

Updated 19 января, 12:35

Самолет авиакомпании

Новосибирцы теряют деньги, пытаясь купить авиабилеты

19 января 2025, 12:08
Фото: 1MI. Самолет авиакомпании
На сайте новосибирской авиакомпании S7 произошел масштабный сбой, из-за которого клиенты остаются без билетов и без денег.

Новосибирцы пожаловались на проблему, которая возникла при бронировании билетов на масштабной распродаже S7: у пользователей списывают деньги, однако приобретенный билет не отображается.

Так, один из пользователей рассказал, как потерял почти 30 тысяч, пытаясь купить билет в Пермь. Во время бронирования на сайте появилось уведомление, что цена увеличилась, но мужчина продолжил оформление заказа. После подтверждения с карты списалось 29 тысяч 458 рублей. После этого с карты попытались списать еще 31 тысячу, но на карте уже не было средств.

В службе поддержки мужчине сообщили, что деньги не пришли, так как операция была отменена. В банке его снова направили к продавцу.

В итоге сибиряк вновь обратился к авиакомпании. Всю сумму удалось вернуть.

Недавно авиакомпании пришлось выплатить штраф за скандал с нарушением прав пассажиров.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия
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