Новые меры ФНС: что нужно знать новосибирским предпринимателям

УФНС присылает письма компаниям, в которых замечает признаки дробления. Предпринимателям предлагают перейти на схему уплаты налогов одной или нескольких групп с консолидированной выручкой. Тем, кто пойдет на честное сотрудничество с налоговой в 2025 году, обещают ряд преимуществ, например простят периоды с 2022 по 2024 годы. ФНС объясняет, что особого заявления на амнистию подавать не требуется.