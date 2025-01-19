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Posted 19 января, 08:49

Published 19 января, 08:49

Modified 19 января, 08:51

Updated 19 января, 08:51

Налоговый кодекс РФ

Новые меры ФНС: что нужно знать новосибирским предпринимателям

19 января 2025, 08:49
Фото: 1MI. Налоговый кодекс РФ

ФНС начала борьбу с дроблением бизнеса в Новосибирске

Федеральная налоговая служба начала проводить рассылки предпринимателям, которые были пойманы на попытке раздробить бизнес и уменьшить сумму налогов.

УФНС присылает письма компаниям, в которых замечает признаки дробления. Предпринимателям предлагают перейти на схему уплаты налогов одной или нескольких групп с консолидированной выручкой. Тем, кто пойдет на честное сотрудничество с налоговой в 2025 году, обещают ряд преимуществ, например простят периоды с 2022 по 2024 годы. ФНС объясняет, что особого заявления на амнистию подавать не требуется.

Ранее в громком деле блогера Блиновской о неуплате налогов вскрылись новые подробности.

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#София Самарина#Бизнес#Экономика#Общество#Суд#Налоги
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