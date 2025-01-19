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Posted 19 января, 05:05

Published 19 января, 05:05

Modified 19 января, 05:07

Updated 19 января, 05:07

В реку сбрасывали канализационные стоки без должной очистки

Полмиллиона заплатят коммерсанты за загрязнение реки в Новосибирской области

19 января 2025, 05:05
Фото: 1MI. В реку сбрасывали канализационные стоки без должной очистки
Вред экологии обнаружили жители Мошковского района, сообщили в региональном Минприроды.

ООО «Оплот» сбрасывало неочищенные канализационные стоки в приток реки Качимовка, которая протекает на территории микрорайона «Светлый» в Мошковском районе. Загрязнение воды обнаружили местные жители и пожаловались в министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Однако после того, как в адрес коммерсантов было направлено требование о приведении очистных сооружений в соотвествие с нормативами, ничего сделано не было.

Минприроды привлекло прокуратуру, которая обратилась в суд. В результате компанию обязали заплалить штраф за нанесенный природе ущерб в размере 560 тысяч рублей.

В ноябре 2024 года суд огласил приговор бывшему директоу АО «Кудряшовское» Владимиру Гавриленко. Его признали виновным в экологическом преступлении, сумма ущерба составила 3 миллиона рублей.

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#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Природа#Загрязнение#Ущерб
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