Полмиллиона заплатят коммерсанты за загрязнение реки в Новосибирской области

ООО «Оплот» сбрасывало неочищенные канализационные стоки в приток реки Качимовка, которая протекает на территории микрорайона «Светлый» в Мошковском районе. Загрязнение воды обнаружили местные жители и пожаловались в министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Однако после того, как в адрес коммерсантов было направлено требование о приведении очистных сооружений в соотвествие с нормативами, ничего сделано не было.