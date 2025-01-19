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Posted 19 января, 09:06

Published 19 января, 09:06

Modified 19 января, 09:08

Updated 19 января, 09:08

Россияне установили новый рекорд спроса на антидепрессанты в 2024 году

Россияне установили новый рекорд спроса на антидепрессанты в 2024 году

19 января 2025, 09:06
Фото: Изображение Midjourney.
Аналитики зафиксировали, что за 2024 год россияне купили более 16 млн психотропных препаратов. Статистика приводится по данным аналитической компании DSM Group.

В 2024 году в аптеках было отпущено около 16,1 млн упаковок антидепрессантов на сумму до 13,5 млрд руб.

Рост выручки компаний-производителей также связан с инфляцией и удорожанием препаратов более чем на 10%, подсчитали в Росстате.

Как утверждают специалисты, возросший спрос на препараты связан с тем, что столкнувшиеся с депрессивными состояниями стали чаще обращаться к врачам и меньше надеяться на народные средства.

Ранее идеи бодипозитивного движения предложили отнести к категории психических расстройств.

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