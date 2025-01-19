Россияне установили новый рекорд спроса на антидепрессанты в 2024 году

Posted 19 января, 09:06
Published 19 января, 09:06
Modified 19 января, 09:08
Updated 19 января, 09:08
В 2024 году в аптеках было отпущено около 16,1 млн упаковок антидепрессантов на сумму до 13,5 млрд руб.
Рост выручки компаний-производителей также связан с инфляцией и удорожанием препаратов более чем на 10%, подсчитали в Росстате.
Как утверждают специалисты, возросший спрос на препараты связан с тем, что столкнувшиеся с депрессивными состояниями стали чаще обращаться к врачам и меньше надеяться на народные средства.
Ранее идеи бодипозитивного движения предложили отнести к категории психических расстройств.