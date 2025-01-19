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Posted 19 января, 06:39

Published 19 января, 06:39

Modified 19 января, 06:44

Updated 19 января, 06:44

В аварии погибли три человека

Смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте в Новосибирской области

19 января 2025, 06:39
Фото: 1MI. В аварии погибли три человека
Авария случилась в Черепановском районе, сообщают очевидцы.

На участке дороги Р-256 «Чуйский тракт», между посёлками Посевная и Дорогино, произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщают очевидцы. По словам свидетелей, три человека погибли, все они уроженцы Алтайского края.

Видео: Наталья Палий. Предположительно, авария произошла из-за скользкой дороги
«Проезжали мимо, очень жутко смотреть на это. Действительно очень скользко, ещё каждый старается обогнать друг друга, трасса заметена вся. Берегите себя и свои близких», — пишет в соцсети Юлия Демченко.
«В районе Безменово опасный участок, даже при условной чистоте дороги в ясную погоду дорога покрыта ледяной пленкой. Там кюветы — обычное дело. Кто не ездит часто, понятия не имеют об этой особенности участка», — констатирует Наталья Голдобина.

Накануне смертельное ДТП произошло в Болотнинском районе.

Обновлено (информация от регионального управления ГАИ):

Водитель-женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем Тойота Ипсум, двигаясь по автодороге Р-256 со стороны города Барнаула в сторону Новосибирска, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение со встречным легковым автомобилем Лифан под управлением мужчины 1978 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли оба водителя транспортных средств, а также пассажир автомобиля Тойота Ипсум, мужчина 1982 года рождения. Ещё один пассажир Тойоты получил различные травмы.

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