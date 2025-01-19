Смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте в Новосибирской области

Posted 19 января, 06:39
Published 19 января, 06:39
Modified 19 января, 06:44
Updated 19 января, 06:44
На участке дороги Р-256 «Чуйский тракт», между посёлками Посевная и Дорогино, произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщают очевидцы. По словам свидетелей, три человека погибли, все они уроженцы Алтайского края.
«Проезжали мимо, очень жутко смотреть на это. Действительно очень скользко, ещё каждый старается обогнать друг друга, трасса заметена вся. Берегите себя и свои близких», — пишет в соцсети Юлия Демченко.
«В районе Безменово опасный участок, даже при условной чистоте дороги в ясную погоду дорога покрыта ледяной пленкой. Там кюветы — обычное дело. Кто не ездит часто, понятия не имеют об этой особенности участка», — констатирует Наталья Голдобина.
Накануне смертельное ДТП произошло в Болотнинском районе.
Обновлено (информация от регионального управления ГАИ):
Водитель-женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем Тойота Ипсум, двигаясь по автодороге Р-256 со стороны города Барнаула в сторону Новосибирска, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение со встречным легковым автомобилем Лифан под управлением мужчины 1978 года рождения.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли оба водителя транспортных средств, а также пассажир автомобиля Тойота Ипсум, мужчина 1982 года рождения. Ещё один пассажир Тойоты получил различные травмы.