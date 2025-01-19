atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января, 06:11

Published 19 января, 06:11

Modified 19 января, 06:13

Updated 19 января, 06:13

В регион придет настоящая сибирская зима

Температура упадет на 30 градусов: жуткий мороз надвигается на Новосибирск

19 января 2025, 06:11
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. В регион придет настоящая сибирская зима
На следующей неделе ожидается резкое похолодание, следует из данных метеосервисов.

Ледяные воздушные массы накроют Новосибирск на следующей неделе, прогнозируют синоптики. По данным сервиса Gismeteo, резкое похолодание ожидается в ночь со среды, 22 января. Днем в среду ожидается около одного градуса ниже нуля, а в четверг и пятницу днем столбик термометра будет колебаться в районе отметки минус 20 градусов, а по ночам будет отпускаться до показания -30. К концу недели потеплеет до 10 градусов ниже нуля.

Температурный провал ожидается во второй половине недели
Температурный провал ожидается во второй половине недели. Фото: gismeteo.ru

Более оптимистичный прогноз дают специалисты Яндекс.Погоды. По данным метеопортала, похолодание в четверг произойдет на фоне обильного снегопада. Стоит заметить, что в этом варианта прогноза по ночам тоже будет холодно, но столбик термометра не опустится ниже психологического барьера в 30 градусов мороза.

Снег на следующей неделе будет идти практически ежедневно
Снег на следующей неделе будет идти практически ежедневно. Фото: yandex.ru/pogoda

Самый же пессимистичный прогноз публикует портал rp5. По его данным, днем в пятницу, 24 января, мороз усилится до 33 градусов, а с учетом влажности и ветра человек будет ощущать эту температуру как минус 43 градуса. Эксперты портала предупреждают о высокой вероятности получить обморожения. Однако уже к вечеру пятницы столбик термометра поднимется до отметки — 22 градуса.

Самым холодным днем предстоящей недели станет пятница
Самым холодным днем предстоящей недели станет пятница. Фото: rp5/ru

Между тем, специалисты характеризуют зиму 2024/25 в Сибири, как аномально теплую. Дело дошло до того, что у наших соседей в Томской области проснулись клещи и стали кусать людей.

Крещенские купания начались в Новосибирске: в купели окунулись тысячи людей
Узнать подробнее
Читайте также:
Огромный фонтан забил из-под земли в Новосибирске зимой — шокирующее видеоАномальное потепление в России спровоцирует ухудшение погоды в Новосибирской областиПрогнозы экспертов: искусственный интеллект и ChatGPT могут угрожать экологии планеты
#Новосибирск#Погода#Прогноз#Похолодание#Мороз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика