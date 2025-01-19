Температура упадет на 30 градусов: жуткий мороз надвигается на Новосибирск

Ледяные воздушные массы накроют Новосибирск на следующей неделе, прогнозируют синоптики. По данным сервиса Gismeteo, резкое похолодание ожидается в ночь со среды, 22 января. Днем в среду ожидается около одного градуса ниже нуля, а в четверг и пятницу днем столбик термометра будет колебаться в районе отметки минус 20 градусов, а по ночам будет отпускаться до показания -30. К концу недели потеплеет до 10 градусов ниже нуля.