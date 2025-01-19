Температура упадет на 30 градусов: жуткий мороз надвигается на Новосибирск

Posted 19 января, 06:11
Published 19 января, 06:11
Modified 19 января, 06:13
Updated 19 января, 06:13
Ледяные воздушные массы накроют Новосибирск на следующей неделе, прогнозируют синоптики. По данным сервиса Gismeteo, резкое похолодание ожидается в ночь со среды, 22 января. Днем в среду ожидается около одного градуса ниже нуля, а в четверг и пятницу днем столбик термометра будет колебаться в районе отметки минус 20 градусов, а по ночам будет отпускаться до показания -30. К концу недели потеплеет до 10 градусов ниже нуля.
Более оптимистичный прогноз дают специалисты Яндекс.Погоды. По данным метеопортала, похолодание в четверг произойдет на фоне обильного снегопада. Стоит заметить, что в этом варианта прогноза по ночам тоже будет холодно, но столбик термометра не опустится ниже психологического барьера в 30 градусов мороза.
Самый же пессимистичный прогноз публикует портал rp5. По его данным, днем в пятницу, 24 января, мороз усилится до 33 градусов, а с учетом влажности и ветра человек будет ощущать эту температуру как минус 43 градуса. Эксперты портала предупреждают о высокой вероятности получить обморожения. Однако уже к вечеру пятницы столбик термометра поднимется до отметки — 22 градуса.
Между тем, специалисты характеризуют зиму 2024/25 в Сибири, как аномально теплую. Дело дошло до того, что у наших соседей в Томской области проснулись клещи и стали кусать людей.