Ученые из Новосибирска разработали средство против ВИЧ на основе грибов

В процессе приготовления грибы измельчают и смешивают с водой, доведенной до кипения. Затем жидкость и осадок разделяют при помощи центрифуги и системы фильтров, в экстракт добавляют этиловый спирт. Готовые образцы показали противовирусную активность против ВИЧ, коронавирусной инфекции и вирусов гриппа А, сообщает ТАСС со ссылкой на патент.