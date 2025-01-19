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Posted 19 января, 04:09

Published 19 января, 04:09

Modified 19 января, 04:11

Updated 19 января, 04:11

Новое средство эффективно против коронавируса, возбудителей ВИЧ и гриппа

Ученые из Новосибирска разработали средство против ВИЧ на основе грибов

19 января 2025, 04:09
Фото: Изображение Midjourney. Новое средство эффективно против коронавируса, возбудителей ВИЧ и гриппа
Исследователи центра «Вектор» разработали новое противирусное средство, следует из информации Роспатента.

Исследователи государственного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» под Новосибирском разработали и запатентовали средство против вирусов на основе экстракта грибов чаги, вешенки и трутовика.

В процессе приготовления грибы измельчают и смешивают с водой, доведенной до кипения. Затем жидкость и осадок разделяют при помощи центрифуги и системы фильтров, в экстракт добавляют этиловый спирт. Готовые образцы показали противовирусную активность против ВИЧ, коронавирусной инфекции и вирусов гриппа А, сообщает ТАСС со ссылкой на патент.

О противовирусных свойствах некоторых разновидностей грибов было известно давно. Лечебный эффект объясняется наличием в них так называемых биоактивных полисахаридов. Они являются стимуляторами для иммунной системы человека, которая начинает активнее противодействовать чужеродному вторжению в организм.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые выявили около 30 новых видов вирусов, переносчиками которых в Новосибирской области могут быть обычные комары.

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#Новосибирск#Вакцина#Грибы#Вирусы#Центр Вектор
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