Ученые из Новосибирска разработали средство против ВИЧ на основе грибов

Posted 19 января, 04:09
Published 19 января, 04:09
Modified 19 января, 04:11
Updated 19 января, 04:11
Исследователи государственного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» под Новосибирском разработали и запатентовали средство против вирусов на основе экстракта грибов чаги, вешенки и трутовика.
В процессе приготовления грибы измельчают и смешивают с водой, доведенной до кипения. Затем жидкость и осадок разделяют при помощи центрифуги и системы фильтров, в экстракт добавляют этиловый спирт. Готовые образцы показали противовирусную активность против ВИЧ, коронавирусной инфекции и вирусов гриппа А, сообщает ТАСС со ссылкой на патент.
О противовирусных свойствах некоторых разновидностей грибов было известно давно. Лечебный эффект объясняется наличием в них так называемых биоактивных полисахаридов. Они являются стимуляторами для иммунной системы человека, которая начинает активнее противодействовать чужеродному вторжению в организм.
Ранее мы рассказывали о том, что ученые выявили около 30 новых видов вирусов, переносчиками которых в Новосибирской области могут быть обычные комары.