В Новосибирске заявили о сотрудничестве со спортсменами Кубы

Posted 19 января, 12:56
Published 19 января, 12:56
Modified 19 января, 12:58
Updated 19 января, 12:58
В следующем месяце столицу Сибири посетит руководитель Дирекции спорта Кубы. Власти обсудят важнейшие вопросы касательно организации совместных мероприятий для спортсменов.
Сообщается, что Новосибирск уже посетил один из представителей сборной Кубы — тренер по борьбе Рауль Трухильо. Спортсмен проведет лекции, посетит соревнования в Новосибирске.
Глава Минтранспорта подчеркнул значимость спортивного обмена для обеих сторон.
Новосибирские спортсмены уже не раз доказывали свои способности на международной арене: сибирячки неоднократно брали золото в Будапеште.
Ранее новосибирский футбольный клуб наказали за проявление расизма.