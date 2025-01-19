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Posted 19 января, 12:56

Published 19 января, 12:56

Modified 19 января, 12:58

Updated 19 января, 12:58

Спортсмены проведут совместные тренировки

В Новосибирске заявили о сотрудничестве со спортсменами Кубы

19 января 2025, 12:56
Фото: Изображение Midjourney. Спортсмены проведут совместные тренировки
Власти инициируют международные тренировки для обмена опытом и проведения дружественных состязаний. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

В следующем месяце столицу Сибири посетит руководитель Дирекции спорта Кубы. Власти обсудят важнейшие вопросы касательно организации совместных мероприятий для спортсменов.

Сообщается, что Новосибирск уже посетил один из представителей сборной Кубы — тренер по борьбе Рауль Трухильо. Спортсмен проведет лекции, посетит соревнования в Новосибирске.

Глава Минтранспорта подчеркнул значимость спортивного обмена для обеих сторон.

Новосибирские спортсмены уже не раз доказывали свои способности на международной арене: сибирячки неоднократно брали золото в Будапеште.

Ранее новосибирский футбольный клуб наказали за проявление расизма.

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#София Самарина#Спорт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Спортсмены
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