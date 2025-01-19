atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января, 04:31

Published 19 января, 04:31

Modified 19 января, 04:52

Updated 19 января, 04:52

Причины расправы над животным неизвестны.

Живодеры повесили собаку на здание администрации в Новосибирской области

19 января 2025, 04:31
Фото: Изображение Midjourney. Причины расправы над животным неизвестны.
Чудовищный случай произошел в Черепановском районе, сообщают очевидцы в соцсетях.

На двери здания администрации поселка Посевная в Черепановском районе неизвестные повесили тело погибшей собаки. Сообщение об этом опубликовано в паблике «Инцидент Новосибирск». По этическим причинам мы не можем показать фото с места происшествия.

Как пишут местные жители, это произошло еще в начале января 2025 года, однако до сих пор живодеры не найдены, неизвестны и мотивы их действий. Люди гадают — это просто садизм или убийцы животного таким образом собирались донести до чиновников какое-то послание.

Комментаторы не стесняются в выражениях в отношении тех, кто совершил этот отвратительный поступок.

Максимальная санкция статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными» — 5 лет лишения свободы. Однако в реальности садисты получают более мягкие наказания. Так, расчленившая своего питомца жительница Первомайского района отделалась условным сроком.

«Снял скальп, отрезал голову»: живодер-новосибирец жестоко расправился с собаками
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Новосибирском выброшенная с балкона собака погибла от рук живодераМалолетние живодеры: школьники жестоко издевались над собакой — что известно«Вспороли от груди до хвоста»: новосибирец ищет живодера, убившего его кота
#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Гибель#Администрация#Живодеры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика