Живодеры повесили собаку на здание администрации в Новосибирской области

Posted 19 января, 04:31
Published 19 января, 04:31
Modified 19 января, 04:52
Updated 19 января, 04:52
На двери здания администрации поселка Посевная в Черепановском районе неизвестные повесили тело погибшей собаки. Сообщение об этом опубликовано в паблике «Инцидент Новосибирск». По этическим причинам мы не можем показать фото с места происшествия.
Как пишут местные жители, это произошло еще в начале января 2025 года, однако до сих пор живодеры не найдены, неизвестны и мотивы их действий. Люди гадают — это просто садизм или убийцы животного таким образом собирались донести до чиновников какое-то послание.
Комментаторы не стесняются в выражениях в отношении тех, кто совершил этот отвратительный поступок.
Максимальная санкция статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными» — 5 лет лишения свободы. Однако в реальности садисты получают более мягкие наказания. Так, расчленившая своего питомца жительница Первомайского района отделалась условным сроком.