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Posted 20 января, 02:05

Published 20 января, 02:05

Modified 20 января, 02:07

Updated 20 января, 02:07

Случилось все на вокзале

Бастрыкин проверит дело матери, бросившей ребенка на новосибирском вокзале

20 января 2025, 02:05
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Случилось все на вокзале
В Новосибирске мать оставила ребенка на вокзале: в дело вмешался глава СКР, о чем сообщили в ведомстве.

Инцидент случился на вокзале «Новосибирск-Главный». Там пьяная мать оставила свою дочку без присмотра. Девочке всего полтора года. Ребенок сильно ударился головой и плакал.

Предполагается, что женщина отошла за бутылкой алкоголя, пока ждала свой поезд. В инцидент вмешались правоохранители и отправили девочку в больницу. Там у нее зафиксировали ушиб. На время расследования она будет содержаться в социальном учреждении.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Результаты расследования представят председателю центрального аппарата.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Скандал#Уголовное дело#Мать#Александр Бастрыкин
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