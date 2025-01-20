Бастрыкин проверит дело матери, бросившей ребенка на новосибирском вокзале

Posted 20 января, 02:05
Published 20 января, 02:05
Modified 20 января, 02:07
Updated 20 января, 02:07
Инцидент случился на вокзале «Новосибирск-Главный». Там пьяная мать оставила свою дочку без присмотра. Девочке всего полтора года. Ребенок сильно ударился головой и плакал.
Предполагается, что женщина отошла за бутылкой алкоголя, пока ждала свой поезд. В инцидент вмешались правоохранители и отправили девочку в больницу. Там у нее зафиксировали ушиб. На время расследования она будет содержаться в социальном учреждении.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Результаты расследования представят председателю центрального аппарата.