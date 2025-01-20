Десятки обманутых новосибирцев устроили пикет: что произошло на самом деле

В ноябре 2024 года директор компании «Малоэтажная Сибирь» отправился в СИЗО. Бизнесмен подал заявление о признании самобанкротства. Руководитель компании «Мегадом» скончался в следственном изоляторе, . Фирма сменила руководящий состав, однако новый директор заявил, что не имеет доступа к счетам, которые якобы были заморожены. Из-за неспособности нового руководства решить проблему, стройка была приостановлена, более ста человек остались без жилья.