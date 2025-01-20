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Posted 20 января, 13:54

Published 20 января, 13:54

Modified 20 января, 13:56

Updated 20 января, 13:56

Дома не построили

Десятки обманутых новосибирцев устроили пикет: что произошло на самом деле

20 января 2025, 13:54
Фото: 1MI. Дома не построили

Обманутые клиенты двух стройфирм вышли на пикет в Новосибирске

«Ипотека есть — домов нет!» — с такими плакатами вышли сибиряки, которые доверили все свои сбережения двум строительным компаниям и остались без жилья. Они требуют внимания местных властей к своей проблеме.

20 января клиенты, обратившиеся к застройщикам «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь» вышли на пикет в центре Новосибирска, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Об этом сообщает «Прецедент».

Пикетирующие собрались возле театра «Глобус». Десятки человек отчаялись добиться внимания властей. Многие из них взяли ипотеку, вложили маткапитал и огромные личные средства, чтобы построить дом за городом, но остались без денег и без жилья. Стройки остановились на этапе закладки фундамента, но клиенты продолжают платить. Среди обманутых вкладчиков оказались пенсионеры, многодетные пары и семьи участников СВО.

В ноябре 2024 года директор компании «Малоэтажная Сибирь» отправился в СИЗО. Бизнесмен подал заявление о признании самобанкротства. Руководитель компании «Мегадом» скончался в следственном изоляторе, . Фирма сменила руководящий состав, однако новый директор заявил, что не имеет доступа к счетам, которые якобы были заморожены. Из-за неспособности нового руководства решить проблему, стройка была приостановлена, более ста человек остались без жилья.

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