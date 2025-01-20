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Posted 20 января, 15:25

Published 20 января, 15:25

Modified 20 января, 15:27

Updated 20 января, 15:27

Осужденный

Экс-директор Новосибирского НИИ может выйти на свободу досрочно

20 января 2025, 15:25
Фото: Изображение Midjourney. Осужденный
Владимир Краснов, экс-глава Новосибирского НИИ туберкулёза попросил об УДО, отбыв половину срока. По информации пресс-службы судов общей юрисдикции по НСО.

В судебном порядке рассмотрят ходатайство об УДО, поданное осужденным бывшим руководителем НИИ. Краснов был приговорен к 4 с половиной годам лишения свободы за растрату боле миллиона рублей из казенных средств, выделенных на нужды института. На данный момент осужденный отбыл только половину срока наказания.

Первомайский суд рассмотрит ходатайство 13 февраля 2025 года.

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