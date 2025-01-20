Экс-директор Новосибирского НИИ может выйти на свободу досрочно

В судебном порядке рассмотрят ходатайство об УДО, поданное осужденным бывшим руководителем НИИ. Краснов был приговорен к 4 с половиной годам лишения свободы за растрату боле миллиона рублей из казенных средств, выделенных на нужды института. На данный момент осужденный отбыл только половину срока наказания.