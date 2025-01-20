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Posted 20 января, 10:35

Published 20 января, 10:35

Modified 20 января, 10:45

Updated 20 января, 10:45

Анатолий Локоть

Экс-мэр Анатолий Локоть пишет новосибирцам — чего он добивается

20 января 2025, 10:35
Фото: telegram-канал. Анатолий Локоть

Новосибирцы стали получать сообщения от экс-мэра Анатолия Локтя

В Новосибирске жители города стали получать сообщения от бывшего градоначальника Анатолия Локтя.

Жители Новосибирска столкнулись с новой волной мошенничества. С конца прошлой недели в городе начали распространяться сообщения от неизвестных контактов, которые представляются именем бывшего мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Об этом сам политик сообщил в своём telegram-канале, предупреждая новосибирцев о потенциальной опасности.

По словам Анатолия Локтя, злоумышленники пытаются установить контакт с его знакомыми и коллегами через телефонные звонки и интернет-мессенджеры. Используя имя экс-мэра, они стремятся войти в доверие к людям и, вероятно, совершают попытки получения личной информации или денежных средств. Это классический приём социальной инженерии, который уже неоднократно использовался в разных регионах России.

скриншоты
скриншоты
скриншоты
скриншоты. Фото: telegram-канал

Экс-мэр Новосибирска обратился к жителям города с призывом проявлять бдительность и соблюдать меры информационной безопасности. Отметим, ранее с виртуальной проблемой столкнулся и его однопартиец, депутат Антон Тыртышный — под видом бесплатного Telegram Premium он установил себе вредоносное ПО.

В Новосибирске мошенники массово взламывают Telegram-аккаунты пользователей
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Мошенничество#Мессенджер#Анатолий Локоть#Мошенник
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