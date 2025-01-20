Экс-мэр Анатолий Локоть пишет новосибирцам — чего он добивается

Posted 20 января, 10:35
Published 20 января, 10:35
Modified 20 января, 10:45
Updated 20 января, 10:45
Жители Новосибирска столкнулись с новой волной мошенничества. С конца прошлой недели в городе начали распространяться сообщения от неизвестных контактов, которые представляются именем бывшего мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Об этом сам политик сообщил в своём telegram-канале, предупреждая новосибирцев о потенциальной опасности.
По словам Анатолия Локтя, злоумышленники пытаются установить контакт с его знакомыми и коллегами через телефонные звонки и интернет-мессенджеры. Используя имя экс-мэра, они стремятся войти в доверие к людям и, вероятно, совершают попытки получения личной информации или денежных средств. Это классический приём социальной инженерии, который уже неоднократно использовался в разных регионах России.
Экс-мэр Новосибирска обратился к жителям города с призывом проявлять бдительность и соблюдать меры информационной безопасности. Отметим, ранее с виртуальной проблемой столкнулся и его однопартиец, депутат Антон Тыртышный — под видом бесплатного Telegram Premium он установил себе вредоносное ПО.