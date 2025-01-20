Экс-мэр Анатолий Локоть пишет новосибирцам — чего он добивается

По словам Анатолия Локтя, злоумышленники пытаются установить контакт с его знакомыми и коллегами через телефонные звонки и интернет-мессенджеры. Используя имя экс-мэра, они стремятся войти в доверие к людям и, вероятно, совершают попытки получения личной информации или денежных средств. Это классический приём социальной инженерии, который уже неоднократно использовался в разных регионах России.