Мигрантов с Хилокского рынка выдворили из Новосибирска

Posted 20 января, 04:18
Published 20 января, 04:18
Modified 20 января, 04:20
Updated 20 января, 04:20
Рейд по мигрантам прошел в Кировском районе. Граждан Таджикистана и Узбекистана проверяли на нарушения режима пребывания в России.
Среди иностранцев, 11 человек пошли против закона. Они нелегально жили в Новосибирске. Трудились нелегалы, в основном, на Хилокском рынке. Суд принял решение об их выдворении.
Ранее мигранта осудили за дискредитацию российской армии. Мужчина несколько раз высказывался против вооруженных сил РФ, а также в отношении граждан. Другого иностранца оштрафовали за неповиновение полиции. Также мы рассказывали, как сотни мигрантов приехали в сибирский регион.