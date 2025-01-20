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Posted 20 января, 04:18

Published 20 января, 04:18

Modified 20 января, 04:20

Updated 20 января, 04:20

Мигранты покинули РФ

Мигрантов с Хилокского рынка выдворили из Новосибирска

20 января 2025, 04:18
Фото: Изображение Midjourney. Мигранты покинули РФ
В Новосибирске мигрантов отправили на родину, подробности дал Кировский районный суд.

Рейд по мигрантам прошел в Кировском районе. Граждан Таджикистана и Узбекистана проверяли на нарушения режима пребывания в России.

Среди иностранцев, 11 человек пошли против закона. Они нелегально жили в Новосибирске. Трудились нелегалы, в основном, на Хилокском рынке. Суд принял решение об их выдворении.

Ранее мигранта осудили за дискредитацию российской армии. Мужчина несколько раз высказывался против вооруженных сил РФ, а также в отношении граждан. Другого иностранца оштрафовали за неповиновение полиции. Также мы рассказывали, как сотни мигрантов приехали в сибирский регион.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Мигранты#Иностранцы#Выдворение
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