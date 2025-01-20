Мигрантов с Хилокского рынка выдворили из Новосибирска

Ранее мигранта осудили за дискредитацию российской армии. Мужчина несколько раз высказывался против вооруженных сил РФ, а также в отношении граждан. Другого иностранца оштрафовали за неповиновение полиции. Также мы рассказывали, как сотни мигрантов приехали в сибирский регион.