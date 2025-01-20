На высоком уровне — открыты к продаже двухуровневые апартаменты в Новосибирске

Posted 20 января, 09:32
Published 20 января, 09:32
Modified 20 января, 09:47
Updated 20 января, 09:47
«Тайм Парк» в Новосибирске — объект высокой степени готовности. На 25-26 этажах апарт-комплекса открыты в продажу редкие для столицы Сибири двухуровневые лоты от 95,6 до 158,9 кв. м. Большой метраж и свободная планировка апартаментов в Новосибирске от ГК «Расцветай» позволит рационально распорядиться пространством. Панорамное остекление обеспечивает хорошую освещенность и делает помещение более «воздушным» и объемным. Панорамный вид из окна на Красный проспект и площадь Калинина наполнят энергией и позволяют чувствовать себя в центре событий, а вечерние огни добавляют романтики в повседневную жизнь.
Одна из главных составляющих высокого инвестиционного потенциала «Тайм Парк» в Новосибирске — локация. Гостям и жителям комплекса от ГК «Расцветай» должно быть удобно жить в темпе мегаполиса, не тратя лишнее время на дорогу и имея под рукой доступ к нужным сервисам.
У проекта ГК «Расцветай» — уникальное сочетание преимуществ: локация и разумная стоимость квадратного метра апартаментов в Новосибирске. Апарт-комплекс расположен на Красном Проспекте в шаговой близости от двух станций метро — «Заельцовской» и «Гагаринской». Еще одна значительная характеристика — разумная цена, которая делает приобретение апартаментов в комплексе очень выгодной покупкой. Все это делает проект «Тайм Парк» в Новосибирске привлекательным как для проживания, так и для сдачи в аренду.
Тренду на рост популярности апартаментов в Новосибирске способствует и увеличение спроса на этот вид недвижимости в краткосрочную аренду. Один из факторов: развитие туристического направления в Западной Сибири. К примеру, в городе много транзитных туристов, которые, например, едут на Алтай и останавливаются в столице Сибири на 3-5 дней. По данным Островок.ру, в городе каждое второе бронирование приходится на апартаменты и апарт-отели.
В комплексе «Тайм Парк» в Новосибирске можно приобрести апартаменты с ремонтом «под ключ», выполненному по современному дизайн-проекту. ГК «Расцветай» предлагает ремонт в нейтральной цветовой гамме. Нейтральные цвета в интерьере — неизменная классика, способная выдержать любые сочетания и эксперименты. Такое решение идеально подойдет для проживания или скорой сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Еще одно преимущество готовой отделки для многих покупателей апартаментов в Новосибирске — комфорт, исключающий все хлопоты ремонта.
Офис продаж ГК «Расцветай»:
+7(383) 255-00-83
ул. Орджоникидзе, 23
ул. Красный проспект, 165
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