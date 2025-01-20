На высоком уровне — открыты к продаже двухуровневые апартаменты в Новосибирске

«Тайм Парк» в Новосибирске — объект высокой степени готовности. На 25-26 этажах апарт-комплекса открыты в продажу редкие для столицы Сибири двухуровневые лоты от 95,6 до 158,9 кв. м. Большой метраж и свободная планировка апартаментов в Новосибирске от ГК «Расцветай» позволит рационально распорядиться пространством. Панорамное остекление обеспечивает хорошую освещенность и делает помещение более «воздушным» и объемным. Панорамный вид из окна на Красный проспект и площадь Калинина наполнят энергией и позволяют чувствовать себя в центре событий, а вечерние огни добавляют романтики в повседневную жизнь.