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Posted 20 января, 08:02

Published 20 января, 08:02

Modified 20 января, 08:04

Updated 20 января, 08:04

Значительную экспорта составляют зерновые культуры

Новосибирская область почти в семь раз увеличила экспорт аграрной продукции

20 января 2025, 08:02
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Значительную экспорта составляют зерновые культуры
Итоги реализации проекта «Экспорт продукции АПК» подвели в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

По поручению губернатора заседание провел первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» с 2018 по 2024 годы на территории Новосибирской области реализован региональный проект «Экспорт продукции АПК», сообщил заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов. За это время, по данным Федеральной таможенной службы, регион увеличил объем поставок на зарубежные рынки в натуральном выражении в 6,8 раза, в стоимостном выражении в 4,2 раза.

Регион занимает первое место в СФО по экспорту продукции АПК — по итогам 2024 года на долю Новосибирской области среди регионов СФО приходятся более одной трети от общего объема аграрного экспорта. Всего на минувший год область оправила на экспорт более 2132,8 тыс. тонн продукции АПК, в стоимостном выражении объем экспорта увеличился в 1,1 раза по сравнению с 2023 годом.

Более половины аграрного экспорта Новосибирской области приходится на зерновые, масличные и зернобобовые культуры. Также значительную долю составляет продукция пищевой и перерабатывающей промышленности: кондитерские изделия, продукты перемола, глубокой переработки зерновых, напитки.

В 2024 году новосибирская продукция АПК поставлялась в 55 стран. Ключевыми направлениями отгрузок остаются страны Азии: Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Вьетнам, Индия, Монголия, а также значителен экспорт в Турцию. В 2024 году появились семь новых направлений экспорта: Египет, Бангладеш, Пакистан, Ирак, Бенин, Черногория, Филиппины.

Во исполнение задач по увеличению экспорта продукции сельского хозяйства, обозначенных президентом России Владимиром Путиным, в Новосибирской области разработан новый проект «Экспорт продукции АПК», в составе региональной программы развития экспорта до 2030 года. Цель проекта — увеличение объема несырьевого экспорта продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области за счет оказания и содействия в предоставлении государственных мер поддержки, подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

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