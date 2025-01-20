Новосибирская область почти в семь раз увеличила экспорт аграрной продукции

Регион занимает первое место в СФО по экспорту продукции АПК — по итогам 2024 года на долю Новосибирской области среди регионов СФО приходятся более одной трети от общего объема аграрного экспорта. Всего на минувший год область оправила на экспорт более 2132,8 тыс. тонн продукции АПК, в стоимостном выражении объем экспорта увеличился в 1,1 раза по сравнению с 2023 годом.