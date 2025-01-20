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Posted 20 января, 06:56

Published 20 января, 06:56

Modified 20 января, 06:58

Updated 20 января, 06:58

Новосибирцы выигрывали

Новосибирская область попала в топ удачливых регионов по выигрышам в лотерею

20 января 2025, 06:56
Фото: 1MI. Новосибирцы выигрывали
Новосибирская область заняла одну из лидирующих строчек по выигрышам, о чем сообщили представители гослотереи.

Новосибирская область оказалась на втором месте среди всех городов в Сибири. В регионе сумма выигрыша за 2024 год выросла на 45%.

Первое же место занял Красноярский край, а после Новосибирска расположилась Иркутская область. Всего за два года в СФО миллионерами стали 221 сибиряк.

Тем временем один новосибирец выиграл сразу 52 млн рублей. Причем это не единственная его выигранная лотерея. Другой работяга с завода получил 2 млн рублей. Удачу ему принесла его любимая черепаха. За несколько лет горожане выиграли 100 млн рублей.

Уроженка Новосибирска выиграла миллион рублей 1 января 2025
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