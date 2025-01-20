Новосибирская область попала в топ удачливых регионов по выигрышам в лотерею

Posted 20 января, 06:56
Published 20 января, 06:56
Modified 20 января, 06:58
Updated 20 января, 06:58
Новосибирская область оказалась на втором месте среди всех городов в Сибири. В регионе сумма выигрыша за 2024 год выросла на 45%.
Первое же место занял Красноярский край, а после Новосибирска расположилась Иркутская область. Всего за два года в СФО миллионерами стали 221 сибиряк.
Тем временем один новосибирец выиграл сразу 52 млн рублей. Причем это не единственная его выигранная лотерея. Другой работяга с завода получил 2 млн рублей. Удачу ему принесла его любимая черепаха. За несколько лет горожане выиграли 100 млн рублей.