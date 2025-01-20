Новосибирская область попала в топ удачливых регионов по выигрышам в лотерею

Тем временем один новосибирец выиграл сразу 52 млн рублей. Причем это не единственная его выигранная лотерея. Другой работяга с завода получил 2 млн рублей. Удачу ему принесла его любимая черепаха. За несколько лет горожане выиграли 100 млн рублей.