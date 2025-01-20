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Posted 20 января, 11:04

Published 20 января, 11:04

Modified 20 января, 11:06

Updated 20 января, 11:06

Автомобильный руль

Новосибирских водителей обяжут сдавать ДНК — кого это коснется

20 января 2025, 11:04
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Автомобильный руль

В Новосибирске водители с административным арестом должны будут сдавать ДНК

С начала 2025 года для новосибирских автомобилистов, попавших под административный арест, вводится обязательная сдача ДНК-анализа.

Это требование закреплено федеральным законом «О государственной геномной регистрации», принятым ещё в 2023 году. Теперь генетические данные таких водителей будут пожизненно храниться в базе правоохранительных органов. Обязательная сдача ДНК распространяется на тех, кто был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без прав, а также за оставление места ДТП. Ранее геномная регистрация применялась исключительно к лицам, осуждённым за тяжкие преступления, сообщает Infopro54.

Цель нововведения, по словам законодателей, — повышение безопасности на дорогах и помощь в идентификации нарушителей. Однако не все считают, что это решение окажется эффективным.

Глава Новосибирского областного отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков выразил сомнения в том, что внедрение ДНК-регистрации значительно повлияет на уровень дорожной безопасности.

По данным Госавтоинспекции, с начала 2025 года за управление автомобилем в состоянии опьянения в Новосибирской области задержано около 400 человек. В прошлом году в регионе зафиксировали 228 ДТП с участием нетрезвых водителей. Эти аварии привели к гибели 63 человек и оставили травмы у 310 пострадавших.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Алкогольное опьянение#Инфраструктура#Автомобилисты#Госавтоинспекция#Водительские права
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