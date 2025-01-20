Новосибирских водителей обяжут сдавать ДНК — кого это коснется

Это требование закреплено федеральным законом «О государственной геномной регистрации», принятым ещё в 2023 году. Теперь генетические данные таких водителей будут пожизненно храниться в базе правоохранительных органов. Обязательная сдача ДНК распространяется на тех, кто был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без прав, а также за оставление места ДТП. Ранее геномная регистрация применялась исключительно к лицам, осуждённым за тяжкие преступления, сообщает Infopro54.