Новосибирских водителей обяжут сдавать ДНК — кого это коснется

Posted 20 января, 11:04
Published 20 января, 11:04
Modified 20 января, 11:06
Updated 20 января, 11:06
Это требование закреплено федеральным законом «О государственной геномной регистрации», принятым ещё в 2023 году. Теперь генетические данные таких водителей будут пожизненно храниться в базе правоохранительных органов. Обязательная сдача ДНК распространяется на тех, кто был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без прав, а также за оставление места ДТП. Ранее геномная регистрация применялась исключительно к лицам, осуждённым за тяжкие преступления, сообщает Infopro54.
Цель нововведения, по словам законодателей, — повышение безопасности на дорогах и помощь в идентификации нарушителей. Однако не все считают, что это решение окажется эффективным.
Глава Новосибирского областного отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков выразил сомнения в том, что внедрение ДНК-регистрации значительно повлияет на уровень дорожной безопасности.
По данным Госавтоинспекции, с начала 2025 года за управление автомобилем в состоянии опьянения в Новосибирской области задержано около 400 человек. В прошлом году в регионе зафиксировали 228 ДТП с участием нетрезвых водителей. Эти аварии привели к гибели 63 человек и оставили травмы у 310 пострадавших.