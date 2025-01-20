Новосибирскую компанию обязали выплатить 10 млн рублей — в чем она провинилась

Posted 20 января, 02:58
Published 20 января, 02:58
Modified 20 января, 03:00
Updated 20 января, 03:00
Сотрудники компании проводили работы в Новосибирской области. Они добывали песок там, где делать это было запрещено.
Для них отводили специальный участок, однако те вышли за его пределы. Этими действиями был причинен ущерб государству. Его оценили на 10 млн рублей.
С компанией судились. В итоге суд они проиграли. Высшая инстанция встала на сторону Минприроды. Фирму обязали выплачивать 10 млн рублей. Ущерб уже возмещен.
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