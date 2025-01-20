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Posted 20 января, 13:10

Published 20 января, 13:10

Modified 20 января, 13:12

Updated 20 января, 13:12

Как не стать жертвой мошенников

Новосибирцев предупредили об опасности похищения аккаунта в Telegram

20 января 2025, 13:10
Фото: 1MI. Как не стать жертвой мошенников
Мошенники придумали новую схему обмана доверчивых пользователей мессенджеров. Теперь они предлагают вступить в несуществующие общедомовые чаты в Telegram.

В подъездах начали появляться объявления с QR-кодами, которые приглашают вступить якобы в общий чат жильцов. Однако при наведении камеры на код, появляется ссылка на фейковый сайт, где пользователя просят ввести личные данные. Получив необходимые логины и пароли, злоумышленники получают доступ к Telegram-аккаунту, и могут делать с ним что угодно от лица пользователя.

Стать жертвой мошенников может каждый: ранее новосибирцы стали получать сообщения от экс-мэра.

Будьте бдительны и осторожны: мошенники научились не только присваивать себе чужие аккаунты и вымогать персональные данные, но даже распространять опасные вирусы с помощью вредоносных рассылок.

Новосибирцы становятся жертвами лже-сотрудников СО РАН
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