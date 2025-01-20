Новосибирцев предупредили об опасности похищения аккаунта в Telegram

В подъездах начали появляться объявления с QR-кодами, которые приглашают вступить якобы в общий чат жильцов. Однако при наведении камеры на код, появляется ссылка на фейковый сайт, где пользователя просят ввести личные данные. Получив необходимые логины и пароли, злоумышленники получают доступ к Telegram-аккаунту, и могут делать с ним что угодно от лица пользователя.