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Posted 20 января, 15:57

Published 20 января, 15:57

Modified 20 января, 16:00

Updated 20 января, 16:00

Вредная еда

Новосибирцы стали лидерами по потреблению нездоровой пищи

20 января 2025, 15:57
Фото: Изображение Midjourney. Вредная еда
Новосибирская область вошла в антирейтинг регионов по потреблению соли и жира. Эксперты сделали вывод на основе данных Росстата.

Новосибирская область получила в исследовании рейтинг D, означающий, что проблема нездорового питания выражена выше среднего. Такую же оценку получили Алтайский край, Тюменская, Свердловская и Амурская области, ЯНАО и другие.

Категорию высокой выраженности проблемы присвоили семи регионам — Карелии, Мордовии, Ивановской области, Тыве, Бурятии, Забайкальскому краю и Еврейской автономной области.

Оптимальным назвали соотношение микроэлементов в питании в Дагестане, Чувашии, Чечне, Севастополе, Самарской области, Санкт-Петербурге и Пермском крае.

Как комментирует директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Александр Ронинсон, результаты исследования были «ожидаемыми». Однако он заметил, что климат значительно влияет на рацион, и жителям Сибири требуется чуть больше жиров и чуть больше животного белка, чтобы компенсировать сложные условия проживания.

Однако не стоит забывать, что чрезмерное употребление в пищу соли и жиров приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Здоровье#Питание#Правильное питание
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