Новосибирцы стали лидерами по потреблению нездоровой пищи

Как комментирует директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Александр Ронинсон, результаты исследования были «ожидаемыми». Однако он заметил, что климат значительно влияет на рацион, и жителям Сибири требуется чуть больше жиров и чуть больше животного белка, чтобы компенсировать сложные условия проживания.