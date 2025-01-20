Новосибирцы стали лидерами по потреблению нездоровой пищи

Posted 20 января, 15:57
Published 20 января, 15:57
Modified 20 января, 16:00
Updated 20 января, 16:00
Новосибирская область получила в исследовании рейтинг D, означающий, что проблема нездорового питания выражена выше среднего. Такую же оценку получили Алтайский край, Тюменская, Свердловская и Амурская области, ЯНАО и другие.
Категорию высокой выраженности проблемы присвоили семи регионам — Карелии, Мордовии, Ивановской области, Тыве, Бурятии, Забайкальскому краю и Еврейской автономной области.
Оптимальным назвали соотношение микроэлементов в питании в Дагестане, Чувашии, Чечне, Севастополе, Самарской области, Санкт-Петербурге и Пермском крае.
Как комментирует директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Александр Ронинсон, результаты исследования были «ожидаемыми». Однако он заметил, что климат значительно влияет на рацион, и жителям Сибири требуется чуть больше жиров и чуть больше животного белка, чтобы компенсировать сложные условия проживания.
Однако не стоит забывать, что чрезмерное употребление в пищу соли и жиров приводит к серьезным проблемам со здоровьем.