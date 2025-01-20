Партия «Новые люди» организовала для новосибирцев большой праздник на Крещение

Posted 20 января, 05:23
Published 20 января, 05:23
Modified 20 января, 05:32
Updated 20 января, 05:32
«Подобные встречи для нас стали доброй традицией, мы вкладываем в них всю душу. Поэтому стараемся сделать их не только безопасными, но и комфортными для участников. В этом году праздник выдался очень масштабным. К нам приехали гости не только из ближайших районов, но со всего Новосибирска, включая левый берег. Они пришли принять участие в церемонии освящения воды, послушать молебен и колокольные перезвоны, окунуться в купель», — рассказывает один из организаторов праздника, лидер фракции «Новые люди» в горсовете Новосибирска Екатерина Шалимова.
Особое внимание уделили безопасности. Перед праздником из озера взяли пробы воды. Дорогу к купели выложили сеном, чтобы люди не застудили ноги. Для купающихся оборудовали раздевалки с тепловой пушкой. Всех желающих угощали горячим чаем из алтайских трав. На месте праздника дежурили спасатели, медики и полицейские.
Не забыли и о культурной программе. После официального обряда освящения воды гости праздника могли послушать колокольные перезвоны.
Гостями праздника стали новосибирцы разных возрастов: от дошкольников до пенсионеров. Среди тех, кто совершил омовение, известные жители Новосибирска. Например, космонавт-испытатель Анна Кикина.
«Для нас такие праздники — это ещё один повод встретиться с людьми в неформальной обстановке. Пообщаться, рассказать о своей работе, узнать о новых проблемах, которые мы возьмём в работу. Именно так должна строиться работа депутата, который не прячется от жителей, а постоянно находится в диалоге. Наши депутаты в горсовете Новосибирска смогли выстроить эффективную систему обратной связи с Заельцовском районе. Теперь мы хотим распространить её на весь город и область», — говорит лидер фракции «Новые люди» в заксобрании Новосибирской области Дарья Карасева.