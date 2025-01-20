Партия «Новые люди» организовала для новосибирцев большой праздник на Крещение

«Подобные встречи для нас стали доброй традицией, мы вкладываем в них всю душу. Поэтому стараемся сделать их не только безопасными, но и комфортными для участников. В этом году праздник выдался очень масштабным. К нам приехали гости не только из ближайших районов, но со всего Новосибирска, включая левый берег. Они пришли принять участие в церемонии освящения воды, послушать молебен и колокольные перезвоны, окунуться в купель», — рассказывает один из организаторов праздника, лидер фракции «Новые люди» в горсовете Новосибирска Екатерина Шалимова.