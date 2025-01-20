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Posted 20 января, 05:23

Published 20 января, 05:23

Modified 20 января, 05:32

Updated 20 января, 05:32

Партия «Новые люди» организовала для новосибирцев большой праздник на Крещение

Партия «Новые люди» организовала для новосибирцев большой праздник на Крещение

20 января 2025, 05:23
Фото: пресс-служба партии «Новые люди».
Более трёх тысяч новосибирцев стали гостями праздника, который прошёл на Крещение на озере Жемчужина Сибири. Провести его помогли депутаты заксобрания и горсовета Новосибирска от партии «Новые люди».

«Подобные встречи для нас стали доброй традицией, мы вкладываем в них всю душу. Поэтому стараемся сделать их не только безопасными, но и комфортными для участников. В этом году праздник выдался очень масштабным. К нам приехали гости не только из ближайших районов, но со всего Новосибирска, включая левый берег. Они пришли принять участие в церемонии освящения воды, послушать молебен и колокольные перезвоны, окунуться в купель», — рассказывает один из организаторов праздника, лидер фракции «Новые люди» в горсовете Новосибирска Екатерина Шалимова.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Особое внимание уделили безопасности. Перед праздником из озера взяли пробы воды. Дорогу к купели выложили сеном, чтобы люди не застудили ноги. Для купающихся оборудовали раздевалки с тепловой пушкой. Всех желающих угощали горячим чаем из алтайских трав. На месте праздника дежурили спасатели, медики и полицейские.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Не забыли и о культурной программе. После официального обряда освящения воды гости праздника могли послушать колокольные перезвоны.

Гостями праздника стали новосибирцы разных возрастов: от дошкольников до пенсионеров. Среди тех, кто совершил омовение, известные жители Новосибирска. Например, космонавт-испытатель Анна Кикина.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

«Для нас такие праздники — это ещё один повод встретиться с людьми в неформальной обстановке. Пообщаться, рассказать о своей работе, узнать о новых проблемах, которые мы возьмём в работу. Именно так должна строиться работа депутата, который не прячется от жителей, а постоянно находится в диалоге. Наши депутаты в горсовете Новосибирска смогли выстроить эффективную систему обратной связи с Заельцовском районе. Теперь мы хотим распространить её на весь город и область», — говорит лидер фракции «Новые люди» в заксобрании Новосибирской области Дарья Карасева.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»
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