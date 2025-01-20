Певец из Новосибирска вылил на себя ведро помоев

«Выжить в Самарканде» — новая программа на ТНТ (16+) в которой участники должны выполнить различные задания «на выживание». Новосибирцам особенно понравился эпизод, в котором Митя Фомин выиграл ужин для своей команды, но дорого заплатил за это.