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Posted 20 января, 11:30

Published 20 января, 11:30

Modified 20 января, 11:51

Updated 20 января, 11:51

Митя Фомин

Певец из Новосибирска вылил на себя ведро помоев

20 января 2025, 11:30
Фото: ТНТ. Митя Фомин
Новосибирец Митя Фомин оказался в числе участников «Выжить в Самарканде» на ТНТ (16+). Уже первом выпуске участникам пришлось пойти на риск.

«Выжить в Самарканде» — новая программа на ТНТ (16+) в которой участники должны выполнить различные задания «на выживание». Новосибирцам особенно понравился эпизод, в котором Митя Фомин выиграл ужин для своей команды, но дорого заплатил за это.

Некоторые из заданий для участников оказались забавными, а некоторые жуткими, и даже опасными. Например, Надежду Сысоеву заставили стоять в ящике, кишащему змеями, Торника Квитатиани держала живую рыбу на вытянутой руке.

Митя Фомин согласился вылить на себя ведро с «сюрпризом». Несмотря на то, что вся команда отговаривала его, он только посмеялся:

«Дайте мне облиться дерьмом», — заявил новосибирец и принял вызов.

Митя заметил, что облиться содержимым ведра очень символично для медийной личности, сравнив негатив хейтеров с помоями.

«Пускай это будет самое страшное в моей жизни, что ведро с арбузными корками опрокинулось на мое великолепное тело», — прокомментировал Митя Фомин.

Благодаря Мите, команда получила казан и не осталась голодной.

Что еще предстоит пройти участникам, узнаем 26 января в 18:30 на ТНТ, 16+

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