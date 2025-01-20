Певец из Новосибирска вылил на себя ведро помоев

Posted 20 января, 11:30
Published 20 января, 11:30
Modified 20 января, 11:51
Updated 20 января, 11:51
«Выжить в Самарканде» — новая программа на ТНТ (16+) в которой участники должны выполнить различные задания «на выживание». Новосибирцам особенно понравился эпизод, в котором Митя Фомин выиграл ужин для своей команды, но дорого заплатил за это.
Некоторые из заданий для участников оказались забавными, а некоторые жуткими, и даже опасными. Например, Надежду Сысоеву заставили стоять в ящике, кишащему змеями, Торника Квитатиани держала живую рыбу на вытянутой руке.
Митя Фомин согласился вылить на себя ведро с «сюрпризом». Несмотря на то, что вся команда отговаривала его, он только посмеялся:
«Дайте мне облиться дерьмом», — заявил новосибирец и принял вызов.
Митя заметил, что облиться содержимым ведра очень символично для медийной личности, сравнив негатив хейтеров с помоями.
«Пускай это будет самое страшное в моей жизни, что ведро с арбузными корками опрокинулось на мое великолепное тело», — прокомментировал Митя Фомин.
Благодаря Мите, команда получила казан и не осталась голодной.
Что еще предстоит пройти участникам, узнаем 26 января в 18:30 на ТНТ, 16+