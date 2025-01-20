Радио и телевидение отключат с 20 января — в чем причина

Posted 20 января, 01:49
Published 20 января, 01:49
Modified 20 января, 01:51
Updated 20 января, 01:51
Отключения телесигнала и радиосигнала являются временными. Перерывы трансляций планируются в период с 20 по 26 января. Это будут плановые работы, а также профилактические.
В разных районах Новосибирской области начнут прерывать сигнал двух мультикомплексов. Например, временно перестанет работать Первый канал, НТВ, ТНТ, СТС и другие каналы. Также ожидается перерыв более 30 радио.
Как уточняется на сайте РТРС, отключения задуманы на разное время. Предполагается, что из-за непогоды работы могут перенести. Ранее стала известна причина недавнего глобального сбоя интернета.