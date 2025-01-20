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Posted 20 января, 01:49

Published 20 января, 01:49

Modified 20 января, 01:51

Updated 20 января, 01:51

Трансляции прервутся

Радио и телевидение отключат с 20 января — в чем причина

20 января 2025, 01:49
Фото: 1MI. Трансляции прервутся

В Новосибирске отключат радио и телевидение с 20 января

В Новосибирской области сообщили об отключении телесигнала, о чем проинформировали в РТРС.

Отключения телесигнала и радиосигнала являются временными. Перерывы трансляций планируются в период с 20 по 26 января. Это будут плановые работы, а также профилактические.

В разных районах Новосибирской области начнут прерывать сигнал двух мультикомплексов. Например, временно перестанет работать Первый канал, НТВ, ТНТ, СТС и другие каналы. Также ожидается перерыв более 30 радио.

Как уточняется на сайте РТРС, отключения задуманы на разное время. Предполагается, что из-за непогоды работы могут перенести. Ранее стала известна причина недавнего глобального сбоя интернета.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отключение#Радио#Телевидение
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