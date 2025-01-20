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Posted 20 января, 10:51

Published 20 января, 10:51

Modified 20 января, 10:53

Updated 20 января, 10:53

Суммы увеличили

Размер детских пособий увеличили — сколько платят в 2025 году

20 января 2025, 10:51
Фото: Изображение Midjourney. Суммы увеличили

В Новосибирской области увеличили размер детских пособий в 2025 году

В Новосибирской области назвали размер пособий на детей в 2025 году, о чем проинформировал СФР.

Детские пособия увеличили с января текущего года. Дело в том, что прожиточный минимум в стране стал выше, соответственно и выплаты стали больше.

Сумму по маткапиталу подняли до 16 857 ₽. Минимальный размер пособия по беременности тоже стал больше — за 140 дней готовы платить 123 943 ₽. Максимальная цифра пособия достигла 794 355 ₽. Начисляется оно индивидуально.

Перерасчет социальный фонд производит самостоятельно. Никаких повторных заявлений писать не нужно. Вся индексация произойдет с 1 февраля. Тем временем новосибирскую компанию обязали выплатить 10 млн руб. за ущерб.

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