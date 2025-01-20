Ремонт школы по нацпроекту сорвали в городе Искитим Новосибирской области

Капитальный ремонт школы № 8 в городе Искитим, который выполняется в рамках нацпроекта «Образование», до сих пор не завершен, хотя по контракту подрядчик должен был закончить работы к 1 августа 2024 года. В июне прошлого года глава городской администрации заявил, что обновленная школа примет учеников 1 сентября, но с некоторыми оговорками.