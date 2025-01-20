Ремонт школы по нацпроекту сорвали в городе Искитим Новосибирской области

Posted 20 января, 07:49
Published 20 января, 07:49
Modified 20 января, 08:03
Updated 20 января, 08:03
Капитальный ремонт школы № 8 в городе Искитим, который выполняется в рамках нацпроекта «Образование», до сих пор не завершен, хотя по контракту подрядчик должен был закончить работы к 1 августа 2024 года. В июне прошлого года глава городской администрации заявил, что обновленная школа примет учеников 1 сентября, но с некоторыми оговорками.
«По плану завершение капитального ремонта намечено на 31 декабря 2024 года. Однако после обсуждения с подрядчиком принято решение — основное здание строители сдадут к 1 сентября, а до конца года будет завершен ремонт спортивного зала и пристройки», — цитировала Сергея Завражина официальное городское издание «Искитимская газета».
Позже в паблике школы появилась информация, что занятия начнутся в середине октября, но этого не произошло. 20 ноября Завражин заявил, что работы обязательно должны быть завершены к 31 декабря, «контроль со стороны администрации будет переведен в ежедневный режим».
Однако ремонт до сих пор не закончен.
«Безусловно, это грандиозный провал. Такого количества срывов сроков и обещаний мы еще не встречали. Четыре раза чиновники и депутаты ставили сроки и сами же их срывали. Возмутительным является и то, что о контроле со своей стороны заявляли и депутат Законодательного собрания, которые банально не имеют влияния на ускорение процесса и не несут никакой ответственности за свои обещания. А в результате срыва этих сроков город может лишиться до 70 миллионов рублей», — заявил в беседе c корреспондентом Atas.Info гражданский активист Артем Фролов.
По информации редакции, работа основного подрядчика ремонта, ООО «Корона», неоднократно вызывала недовольство властей Искитима. На текущий момент компанию заменили на другого исполнителя работ, но о сроках их завершения новой официальной информации нет.
Мы направили запросы в мэрию Искитима и министерство образования Новосибирской области с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию и назвать сроки окончания ремонта.
С начала учебного года школьники вынуждены заниматься в здании бывшего муниципального детсада «Медвежонок».
Ранее мы рассказывали, что компания «СпецТрансСтрой» сорвала строительство объектов в рамках федеральной программы «Чистая вода» в трех районах Новосибирской области.