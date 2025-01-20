Родившейся в Новосибирской области девочке дали удивительное и красивое имя

Posted 20 января, 10:50
Published 20 января, 10:50
Modified 20 января, 10:52
Updated 20 января, 10:52
Наиболее красивое имя для девочки стало Велина. Оно является необычным и редким в русском языке. Достоверно неизвестно, откуда оно берет корни.
Одни называют его латинским, другие древнегреческим, а третьи славянским. Считается, что его владельцы обладают особыми чертами характера, включая целеустремленность и умению справляться с трудностями.
Также среди редких имен в конце 2024 года были Лукерья, Радомира и Аксинья. Что касается мальчиков, то наиболее экзотичными стали имена Цзиньшо и Фук Минь Дык.
Среди наиболее популярных, но простых имен были женские Анна и Варвара, а мужские Александр и Михаил.