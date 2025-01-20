atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 10:50

Published 20 января, 10:50

Modified 20 января, 10:52

Updated 20 января, 10:52

Как называли детей

Родившейся в Новосибирской области девочке дали удивительное и красивое имя

20 января 2025, 10:50
Фото: Изображение Midjourney. Как называли детей
В Новосибирской области на свет появилась девочка с самым необычным именем, о чем ранее информировал ЗАГС.

Наиболее красивое имя для девочки стало Велина. Оно является необычным и редким в русском языке. Достоверно неизвестно, откуда оно берет корни.

Одни называют его латинским, другие древнегреческим, а третьи славянским. Считается, что его владельцы обладают особыми чертами характера, включая целеустремленность и умению справляться с трудностями.

Также среди редких имен в конце 2024 года были Лукерья, Радомира и Аксинья. Что касается мальчиков, то наиболее экзотичными стали имена Цзиньшо и Фук Минь Дык.

Среди наиболее популярных, но простых имен были женские Анна и Варвара, а мужские Александр и Михаил.

В Новосибирской области больше сотни школьниц стали мамами
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирская область попала в топ удачливых регионов по выигрышам в лотереюВ Новосибирском зоопарке показали, как выросла малышка ХлояВ Новосибирске отопление отключили почти в 100 домах
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Загс#Имена
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика