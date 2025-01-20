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Posted 20 января, 05:04

Published 20 января, 05:04

Modified 20 января, 05:06

Updated 20 января, 05:06

Лося стал жертвой

С новосибирского браконьера потребовали 120 тысяч за добычу лося

20 января 2025, 05:04
Фото: Изображение Midjourney. Лося стал жертвой
В Новосибирской области с браконьера потребовали возместить ущерб за добычу лося, о чем сообщили судебные приставы.

Инцидент произошел в Краснозерском районе. Двое мужчин решили добыть лося, не имея на это никаких документов. Ущерб за незаконную добычу животного был оценен в 120 тысяч рублей. Однако оплачивать его один из новосибирцев не собирался.

Как оказалось, должник дома не проживал, а его мать заявила, что тот на вахте. Трудился браконьер неофициально, а на его картах не было никаких денег. Через его родительницу с мужчиной удалось связаться.

Он за два месяца возместил весь ущерб. Вину в преступлении охотники признали изначально. Приставы сняли все запреты и ограничения.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Приставы#Штраф#Браконьерство
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