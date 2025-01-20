С новосибирского браконьера потребовали 120 тысяч за добычу лося

Posted 20 января, 05:04
Published 20 января, 05:04
Modified 20 января, 05:06
Updated 20 января, 05:06
Инцидент произошел в Краснозерском районе. Двое мужчин решили добыть лося, не имея на это никаких документов. Ущерб за незаконную добычу животного был оценен в 120 тысяч рублей. Однако оплачивать его один из новосибирцев не собирался.
Как оказалось, должник дома не проживал, а его мать заявила, что тот на вахте. Трудился браконьер неофициально, а на его картах не было никаких денег. Через его родительницу с мужчиной удалось связаться.
Он за два месяца возместил весь ущерб. Вину в преступлении охотники признали изначально. Приставы сняли все запреты и ограничения.