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Posted 20 января, 10:52

Published 20 января, 10:52

Modified 20 января, 10:54

Updated 20 января, 10:54

Строительство продолжается

Стало известно, сколько квадратных метров жилья построят в Новосибирской области

20 января 2025, 10:52
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Строительство продолжается

В Новосибирской области за год построят более 2 млн квадратных метров жилья

В Новосибирской области рассказали, сколько квадратов жилья появится в регионе, о чем сообщил Минстрой.

По информации министра строительства Дмитрия Богомолова, в 2025 году продолжится строительство жилых объектов. Всего будет возведено более 2 млн квадратных метров недвижимости.

По планам также построить 45 зданий социальной инфраструктуры и 20 домов, которые передадут во владения детей-сирот, пишет Сиб.фм. Сервис «Объектив.РФ» выяснил, что в январе 2025 года цена за квадратный метр в новостройках Новосибирска достигла 160 тысяч рублей. За год она выросла на 9,7%.

Мы уже рассказывали, что на рынке недвижимости фиксируется ощутимый спад, так как число сделок стало на 28,8% меньше — такие данные за 2024 год.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Недвижимость#Дом
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