Стало известно, сколько квадратных метров жилья построят в Новосибирской области

По планам также построить 45 зданий социальной инфраструктуры и 20 домов, которые передадут во владения детей-сирот, пишет Сиб.фм. Сервис «Объектив.РФ» выяснил, что в январе 2025 года цена за квадратный метр в новостройках Новосибирска достигла 160 тысяч рублей. За год она выросла на 9,7%.