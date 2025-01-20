Стало известно, сколько квадратных метров жилья построят в Новосибирской области

Posted 20 января, 10:52
Published 20 января, 10:52
Modified 20 января, 10:54
Updated 20 января, 10:54
По информации министра строительства Дмитрия Богомолова, в 2025 году продолжится строительство жилых объектов. Всего будет возведено более 2 млн квадратных метров недвижимости.
По планам также построить 45 зданий социальной инфраструктуры и 20 домов, которые передадут во владения детей-сирот, пишет Сиб.фм. Сервис «Объектив.РФ» выяснил, что в январе 2025 года цена за квадратный метр в новостройках Новосибирска достигла 160 тысяч рублей. За год она выросла на 9,7%.
Мы уже рассказывали, что на рынке недвижимости фиксируется ощутимый спад, так как число сделок стало на 28,8% меньше — такие данные за 2024 год.